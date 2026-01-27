Los sénior impulsan la economía española, pero se siguen sintiendo discriminados por la edad

Los mayores de 55 años son optimistas, sociables, cuidan su salud, ayudan económicamente a familiares, ahorran y tienen pareja estable. Es el perfil de un colectivo, reflejado en el VI Barómetro del Consumidor Sénior, para conocer los hábitos de los más de 16,7 millones de personas mayores de 55 años que hay en España.

Los mayores de 55 años son un colectivo clave, tanto para la economía como para la sociedad. Actualmente, representan el 34% de la población española, más de 16,7 millones, y su consumo privado medio supera al del conjunto de la población.

La mayoría ahorra a final de mes y sigue siendo el principal apoyo financiero de su entorno; muchos hogares, cuentan con dos o más ingresos.

También son mayoritariamente propietarios de su vivienda, no tienen cargas hipotecarias y priorizan el gasto en alimentación, vivienda y ocio, ámbitos que consideran esenciales para mantener su calidad de vida.

Se trata de un colectivo activo y vital, que cuida su salud, mantiene una vida social activa, valora el ocio y concede importancia a la vida afectiva y sexual como parte de su bienestar. Sin embargo, a pesar de su implicación económica y social, sienten que la sociedad les envejece antes de tiempo y que el edadismo sigue presente, aunque afrontan el futuro con optimismo y una visión positiva de su vida.

Estas son algunas de las claves que definen actualmente a los mayores de 55 años en España, tal y como indica el ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’, un informe elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, en colaboración con Google, y que tiene como objetivo dar a conocer los hábitos de consumo y comportamiento de los mayores de 55 años.

En la presentación, han participado Elvira Vega, directora general de Fundación Mapfre; Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics; Iñaki Ortega, codirector del informe y profesor y consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics; y Daniel Martínez-Ligero, Industry Manager de Seguros de Google España.

Ahorro y ayuda a familiares

Más de la mitad de los sénior (59%) se siente seguro respecto a su situación económica y el 74% considera que su situación se mantendrá igual o mejor en los próximos años, frente al 58% y 73% de 2024, respectivamente.

Además, la mitad de la población sénior española (51%) ahorra a final de mes y, principalmente, lo hace para estar preparada para el futuro, aunque las prioridades varían en función de la edad.

En este sentido, mientras que los sénior entre 55 a 64 años anteponen ahorrar para posibles imprevistos económicos (58%) y por tranquilidad (40%), los mayores de 65 años priorizan el ahorro para estar preparado ante situaciones de dependencia o mala salud (49%), entre otros motivos.

El estudio refleja, además, que los mayores de 55 años siguen siendo el sostén económico de su entorno más cercano. Más de la mitad de ellos (52%) ayuda económicamente a familiares o allegados.

Alimentación, vivienda y uso de tecnología

Las dos partidas principales de gasto siguen siendo alimentación y bebidas no alcohólicas (95%, seis puntos más en 2025 que en 2024), así como vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (61%, 22 puntos menos que en 2024).

Destaca un incremento con respecto al consumo en actividades de ocio, viajes y cultura, partidas que pasan de representar el 23% en 2024 al 30% en la edición actual.

El informe también analiza la relación de los sénior con la tecnología, que es cada vez más natural. De hecho, actualmente un total de 13,3 millones de sénior son activos digitales. En este sentido, los mayores realizan asiduamente actividades online, acceden a medios de comunicación digitales, banca online, plataformas de contenidos audiovisuales o redes sociales con gran frecuencia.

Además, un 44% utiliza inteligencia artificial y un 46% paga con el móvil, y la mayoría reconoce que no les supone ningún freno la tecnología, ni la mayor equipación de los vehículos de cara a su conducción.

Edadismo y jubilación

Los sénior creen que la sociedad les clasifica como “mayores” mucho antes de que se sientan así. Así se recoge en el estudio que confirma que, aunque para la mayoría de los sénior alguien es mayor a partir de los 74 años, consideran que para la sociedad es a los 67 años.

Además, según la investigación, el edadismo sigue siendo una realidad muy presente en el colectivo: un 20% de los mayores de 55 años se ha sentido discriminado por su edad, principalmente en el entorno laboral (60%) y en el acceso a servicios financieros (38%). En relación a su vida laboral, los mayores de 55 años en activo no están dispuestos a reducir su jornada si eso supone una disminución de su salario (53%).

Además, el 30% optaría por combinar trabajo y pensión llegada su edad de jubilación.

Por otro lado, las comunidades más deseadas para vivir tras la jubilación son Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, principalmente por el clima y el entorno rural (56%), la tranquilidad y ritmo de vida (37%) y la proximidad a familiares o amigos (29%).

Vivienda en propiedad y dependencia

El 85% de los sénior en España son propietarios de una vivienda y, de ellos, el 69% no tiene cargas hipotecarias. También destaca el incremento de mayores de 55 años a los que les gustaría sacar mayor beneficio económico de su hogar (36% frente al 34% de 2024) y el dato de que a medida que incrementa la edad, también aumenta el interés por dejar una vivienda a los descendientes.

El informe señala que el 33% de los sénior está abierto al ‘coliving’, que solo un 4% contempla alquilar parte de su vivienda a otras personas, y que, aunque al 41% le gustaría tener algún tipo de ayuda en el hogar, solo un 15% cuenta con ella.

Conducen con frecuencia

Aunque se reduce el volumen de sénior que conduce a medida que se incrementa la edad, se mantiene elevado hasta los 70 años.

El informe destaca que el 48% de los mayores de 55 años coge el coche varias veces la semana.

También destaca el dato de que la mayoría defiende que no hay una edad a la que se sea mayor para conducir y que esto no depende de una cifra sino de las condiciones de cada persona.

Se cuidan, son sociables y con pareja estable

Los sénior españoles son muy conscientes de la importancia de cuidarse para encontrarse bien y mantener su calidad de vida.

Prueba de ello es que el 75% cuida su alimentación, el 57% realiza actividad física y el 53% se hace chequeos preventivos y evita el consumo de alcohol y tabaco, hábitos que aumentan con la edad. Además, acuden con baja frecuencia al médico: el 81% visita centros sanitarios menos de una vez al mes.

Por otro lado, el 71% de los mayores de 55 años tiene pareja estable y, de los que no la tienen, casi 8 de cada 10 reconoce que no está interesado en entablar una relación sentimental con alguien.

Con respecto a las relaciones íntimas, el 85% de los sénior con pareja indica que está enamorado; el 67% admite que el sexo es importante para tener una buena calidad de vida; y más de la mitad (52%) señala estar satisfecho con su vida sexual.

El informe también destaca que los sénior son sociables, el 53% sale o participa en actividades para conocer gente en alguna ocasión, y analiza, por primera vez, la convivencia que tienen con las mascotas.

En este sentido, señala que, aunque solo un 33% convive con algún animal de compañía, el 91% de ellos reconoce que les ayuda a sentirse acompañados y el 85% que les anima en momentos de tristeza o soledad.