El Barómetro Sanitario asegura que el 84,2 por ciento de usuarios está satisfecho de Atención Primeria

Jueves, 19 Diciembre 2024 08:30

El Barómetro Sanitario correspondiente a la tercera oleada de 2024 (octubre) señala que la satisfacción de los usuarios con la atención primaria crece hasta el 84,2 por ciento.

Los aspectos mejor valorados por los pacientes continúan siendo la confianza y seguridad que transmite tanto el personal de enfermería como el personal médico (8,13 y 7,89 sobre 10, respectivamente).

Este porcentaje ha aumentado con respecto a la tercera oleada de 2023 (80,9%) y también de 2022 (79,9%).

Según esta encuesta, realizada desde 1993 por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con 2.440 entrevistas en cada oleada, el 80,3% de las personas de 18 y más años había acudido a un médico de atención primaria de la sanidad pública en el último año y un 19,7% fue atendido telefónicamente en su última consulta.

La misma apreciación positiva se observa desde la perspectiva de quienes han utilizado otros servicios sanitarios en el último año: las consultas de los médicos especialistas reciben una buena valoración por el 81,5% de los pacientes y en cuanto al ingreso hospitalario, más del 90% de los pacientes califican la atención recibida como buena o muy buena.

El Barómetro señala también que el 54,6% de la población general valora positivamente el funcionamiento de la sanidad en España. Respecto al sistema sanitario público, la satisfacción, medida en una escala de 1 a 10, se sitúa en 6,1 puntos. Los servicios del 061/112 y la asistencia a pacientes ingresados en hospitales públicos, con 7,31 y 7,13 puntos, respectivamente, son los mejor calificados por la opinión pública.

El conjunto de la población otorga 6,22 puntos a la atención primaria en octubre de 2024 y las consultas de atención especializada se sitúan en 5,80 puntos.

De este modo, mientras que se recoge una buena valoración de la atención recibida por parte de las personas que utilizan los servicios, la percepción de la población general es menos positiva tanto en atención primaria como en las consultas especializadas ambulatorias.

El descenso de esta valoración observado después de la pandemia en la opinión pública parece haberse estabilizado, habiendo sido especialmente notable en la atención primaria que previamente era uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía, con una puntuación de 7,3 sobre 10.

Equidad y accesibilidad

Este año 2024 el Barómetro Sanitario ha retomado una pregunta sobre la percepción que tiene la población respecto a la igualdad en el trato en la sanidad pública en función de distintos aspectos.

Casi un 38% de la población general percibe que no se reciben los mismos servicios según la comunidad autónoma de residencia, y un 35,5% considera que también se dan desigualdades dependiendo del manejo que tenga cada persona de las nuevas tecnologías.

El nivel socioeconómico, la edad y el origen de las personas atendidas son los aspectos en los que se percibe mayor igualdad en el trato. Los resultados son similares a los obtenidos en la segunda oleada de 2024 en todas las categorías de respuesta y en todos los casos superan el 75% de la respuesta.

Respecto al factor territorial, el 50% de la población percibía en 2019 que los servicios prestados por la sanidad pública eran iguales independientemente de la comunidad autónoma en la que se reside, mientras que en 2024 este porcentaje disminuye por debajo del 45%.

Este descenso, de casi 6 puntos porcentuales, se acompaña del aumento quienes perciben desigualdad territorial que ha pasado del 24,5% en 2019 al 38,8% actual, a expensas principalmente de descender el porcentaje de las personas que, previamente, no tenían una opinión definida sobre este tema.

En cuanto a la accesibilidad, el Barómetro señala que el 21,2% de quienes pidieron cita con su médico/a de atención primaria fueron atendidos en el mismo día o al día siguiente (en 2019 era el 43%). El resto tuvo una espera media de 8,9 días, con una ligera disminución respecto a 2023 (9,12 días).

Las listas de espera en el nivel especializado han empeorado en el último año en opinión del 38% de la población. En cuanto a los criterios que se han de tener en cuenta para priorizar la atención de las personas que están aguardando para una operación quirúrgica, el 57,2% considera que el criterio médico debe tenerse en cuenta en primer lugar y un 24,2% la repercusión que la enfermedad tenga en la autonomía del paciente.

Salud mental

En esta edición del Barómetro Sanitario se exploran por primera vez algunos aspectos relacionados con la atención a los problemas de salud mental. En octubre de 2024, un 17,6% de los entrevistados refiere haber tenido necesidad de consultar a un profesional sanitario, en los últimos 12 meses, por un problema de salud mental o por un malestar psicológico o emocional.

El 46,4% manifiestan haber sido atendidos principalmente en la sanidad pública, el 46,6% en la sanidad privada y un 2,1% en ambas.

En el caso de las personas atendidas en la sanidad pública, el 41% informa que fue atendido principalmente por su médico de familia, un 33% por un especialista en psiquiatría y un 17,6% por un psicólogo. El 33,8% consiguió una cita en menos de 30 días, el 36,7% en un plazo entre 1 y 3 meses y otro 20,4% tardó más de 3 meses para ser atendido en consulta.

El 84,2% de las personas atendidas en la sanidad pública declaran estar satisfechas con la atención recibida en la consulta y un 48,2% señalan haber recibido una atención mejor de la que esperaban.

No se aprecian cambios significativos respecto a los resultados obtenidos en la segunda oleada de 2024.La aceptación de la vacunación en nuestro país es alta.

El grado de acuerdo con los efectos protectores de las vacunas es muy alto, tanto sobre la persona que se vacuna (88,7%) como sobre las personas con las que convive (89,4%).

No obstante, un 37% de las personas consideran (muy de acuerdo o de acuerdo) que provocan efectos adversos en la salud. Un 85,9% manifiesta seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios/as respecto a la vacunación.

Conocimiento y uso de tecnologías

El 58,8% de las personas entrevistadas refiere tener algún tipo de certificado electrónico para la realización de trámites con la administración pública y sólo el 1,1% no sabe lo que es. Este indicador es relevante puesto que el acceso a la historia clínica interoperable del SNS y, en la mayoría de los casos, a la historia clínica autonómica, precisan de certificado personal electrónico.

El 41,9% ha accedido a su historia clínica electrónica, frente al 58% de las personas entrevistadas que todavía no ha accedido nunca a la misma: un 34,8% de ellas no sabía que existía esa posibilidad y un 21% no sabe o no puede usar Internet.

El 59,4% sabe que puede retirar los medicamentos recetados por la sanidad pública fuera de su comunidad autónoma gracias al sistema de receta electrónica interoperable del SNS y el 46,8% de ellos ha utilizado este servicio. Por el contrario, el 56% de los encuestados desconoce que los médicos de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma cuando necesite asistencia.

Respecto a la diversificación de canales de relación entre pacientes y profesionales, el 56,3% de las personas atendidas en atención primaria han efectuado alguna consulta telefónica en los últimos 12 meses. El 68,1% de ellas manifiestan satisfacción con este sistema, si bien solo un 7,8 % cree que debe ser el medio que se use habitualmente para consultar al médico de atención primaria y un 26,3% manifiesta que deberían ser todas las consultas presenciales.

Más información en https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm