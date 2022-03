DGT: de adelantar rápido a cuando puedas

Sábado, 26 Marzo 2022 17:07

La nueva Ley de Tráfico ha entrado en vigor y con ella una de las medidas que más debate y rechazo ha generado entre los automovilistas: la supresión de los 20 km/hora de margen en los adelantamientos en vías convencionales. La DGT ha cambiado de criterio en una década.

La propia DGT recomendaba en 2012, en su revista, adelantar lo más rápido posible, en un reportaje titulado "Pensar despacio, adelantar rápido”, que analizaba la maniobra de adelantamiento, que suponía en aquella época el 5 por ciento de los fallecidos en accidentes de tráfico.

Un adelantamiento en carretera de doble sentido debe ser breve y realizarse en poco espacio, señalaba.

“Los formadores de conductores aseguran que el momento crítico llega cuando se decide adelantar. Y recomiendan hacerlo a la máxima velocidad posible para rodar en sentido contrario durante el mínimo tiempo necesario”, reiteraba.

Es por ello, se podía seguir leyendo, que en carreteras convencionales, la norma permite a turismo y motocicletas superar el límite de velocidad en 20 km/hora para adelantar a quienes circulan por debajo de la velocidad genérica de la vía.

Esta norma se ha suprimido esta semana. La finalidad de esta medida es reducir la velocidad en los adelantamientos, una de las maniobras más peligrosas y que más siniestros mortales provocan en carreteras convencionales. Pero también reducirá el número de adelantamientos.

"Hay quien dice que durará más el adelantamiento. Sí, pero no es ninguna obligación adelantar. Vas a adelantar cuando puedas, y si no se puede, no adelantas y punto", ha declarado esta semana el director general de Tráfico, Pere Navarro.

Navarro ha recordado que España era el único país de Europa con la excepción de los 20 km/h y había que acabar con ella.

"En ningún país de nuestro entorno existe este margen. Disponer de ese margen de 20 km/h incita a realizar adelantamientos, que es una maniobra de mucho riesgo que puede dar lugar a colisiones frontales. En 2019 fallecieron 239 personas en colisiones frontales en carreteras convencionales. Había que tomar medidas", ha insistido.

Así, desde esta semana los vehículos no pueden rebasar la velocidad en 20 kilómetros por hora para adelantar en vías convencionales. Si el vehículo de delante circula ya a la máxima velocidad permitida, no estará permitido superar ese límite para adelantarlo.

Las multas que impondrá Tráfico por rebasar los límites de velocidad en una maniobra de adelantamiento podrán ir de 100 a 600 euros, acompañadas de la pérdida de entre 2 y 6 puntos del carnet de conducir.

La tipificación de la gravedad de la infracción y su sanción dependerán de lo mucho o poco que el conductor haya rebasado los límites establecidos.

Detractores

La reforma ha encontrado muchos detractores. El Real Automóvil Club de España (RACE) ha apuntado que no cuenta con una base científica. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) asegura que a partir de ahora el adelantamiento será una maniobra más peligrosa.

En el debate parlamentario, tanto PP como Vox criticaron la eliminación del margen de 20 km/h en los adelantamientos porque se incrementa el riesgo de accidente al aumentar el tiempo en el que se realiza la maniobra y la distancia recorrida, en contra del criterio del Gobierno que ha defendido la medida porque en esas vías se producen el 70 por ciento de las víctimas mortales, sobre todo por choques frontales.