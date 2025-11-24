Lunes, 24 Noviembre 2025
Buscar
Cubierto con probabilidad de lluvia
9.1 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Sociedad

España | Sociedad

Agroseguro supera por primera vez millón de hectáreas declaradas con siniestro a causa de tormentas

Agroseguro supera el millón de hectáreas declaradas con siniestro en 2025 a causa de las tormentas de pedrisco, lluvia torrencial o persistente y viento, un registro inédito en los 45 años de existencia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados, y que supera el máximo histórico de 2018, situado en 857.949 hectáreas.

Superficie declarada con siniestros por fenómenos tormentosos (hectáreas)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

280.067

425.517

857.949

414.622

576.506

733.322

320.765

770.901

462.612

+1M*

*1.001.913 hectáreas (a fecha 31 de octubre de 2025)

En total, la estimación de indemnizaciones provocadas por los fenómenos tormentosos alcanza los 446 millones en 2025, mayoritariamente ya abonados, que es la cifra más elevada registrada hasta ahora en un año. Corresponden a daños registrados en explotaciones aseguradas en 27 líneas de seguro diferentes.

Destaca especialmente la severidad de estas tormentas sobre producciones de alto valor y muy presentes en nuestro campo, como los frutales (152 millones), los herbáceos extensivos (106 millones), la uva de vino (64 millones), las hortalizas (49 millones) y los cítricos (37 millones).

Castilla-La Mancha, con 78 millones, y Aragón, con 68 millones, son las comunidades que suman los mayores importes de indemnización por actividad tormentosa:

Estimación de indemnizaciones por fenómenos tormentosos

Comunidad Autónoma

Millones de euros

Castilla-La Mancha

78,6

Aragón

68,3

Región de Murcia

64,1

Castilla y León

52,5

Cataluña

49,1

Comunidad Valenciana

48,5

La Rioja

31,0

Andalucía

18,0

Navarra

17,2

Extremadura

8,8

País Vasco

4,5

Comunidad de Madrid

2,7

Resto

2,7

Total

446

Sumando el resto de los riesgos cubiertos por el seguro agrario, la estimación de indemnizaciones de 2025 (a 31 de octubre) alcanza los 694 millones de euros.

Estas elevadas cifras de superficie e indemnización se alcanzan debido a la actual realidad climática, marcada por fenómenos meteorológicos más recurrentes e intensos, así como al constante incremento del aseguramiento por la creciente preocupación de los agricultores y ganaderos por la estabilidad de sus explotaciones.

En 2025, las tormentas han descargado de manera recurrente a lo largo de todo el año, agravándose notablemente durante los meses de mayo, junio (con 460.000 hectáreas siniestradas durante el mes) y julio, si bien la cifra del millón de hectáreas se ha alcanzado a finales de octubre tras las tormentas puntuales registradas en diferentes puntos de la península.

Para gestionar una superficie tan elevada de siniestros, la mayor parte concentrada en unas semanas concretas del año, el sistema de Seguros Agrarios Combinados ha contado con un contingente de alrededor de 350 peritos colaboradores.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: espana

Subsección: Sociedad

Id propio: 94618

Id del padre: 140

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia