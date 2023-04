TRIBUNA / Restar

Miércoles, 05 Abril 2023 05:47

Mario González incide en este artículo de opinión en la presentación del nuevo partido político "Restar", encabezado por Yolanda Díaz, donde se vuelve a recurrir a viejas promesas, mientras la realidad de los números dice lo contrario: los españoles son más pobres, a pesar del reparto de subvenciones... que terminarán pagando.

El pasado domingo, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno socialista de la PPSOE, presentaba la nueva marca electoral ‘Sumar’ toda vez que, con la anterior, con ‘Podemos’, sabe que no podrá seguir engañando por mucho más tiempo a un conjunto significativo de personas, sobre todo porque a esas personas ya las engañado anteriormente con diferentes fórmulas pero una sola etiqueta: ‘de izquierdas’ (ustedes, sin embargo, son conocedores de que ya no existe ni la izquierda ni la derecha, sólo los partidos).

Todos estos políticos que dicen mirar por los débiles y por los desfavorecidos, han conseguido, rebajando la educación en España durante estos 40 años de falsa democracia, que tengan que ser precisamente eso: desfavorecidos, con la esperanza de que les sigan votando a ellos y nada más que a ellos.

A esas personas es a las que ahora Yolanda les lanza ‘mensajes nuevos’ –si alguno les suena, no hagan ni caso de los avisos de su subconsciente- como que viene a “hacer política con mayúsculas”, a hacer “política a lo grande”, a “ensanchar la democracia” … para rematar, eso sí, con una verdad: “quiero ser la primera presidenta de España”. Querido lector, si te venden esto otra vez es que ya estás lobotomizado por la dulce melodía del progresismo, del multiculturalismo, del anticapitalismo… y de zarandajas de este pelo, y ya no puedes ni pensar por ti mismo, ni pensar en ti mismo.

Frente a este nuevo ‘¿a qué huelen las nubes?’ de Yolanda Díaz, Eurostat tuvo la desfachatez de publicar su nueva tirada de estadísticas europeas que vienen a confirmar lo que de alguna manera todos sentimos: que España se va al carajo. España ha cerrado el 22 con un PIB per cápita de 24.590 euros (un 4,9% superior al 21… pero un 2,3 por debajo por debajo del 19). Que, en el fondo, retrocedemos y nos alejamos de los países de nuestro entorno como Italia (27.860 euros) –al que llegamos a superar a comienzos del presente siglo-, Francia (33.230 euros), Alemania (35.860 euros), Bélgica (36.740 euros), Holanda (43.310 euros) o Dinamarca (51.370 euros). Que estamos un 15 por ciento por debajo de la media de la UE-27 (28.810 euros). Que cada uno hemos perdido, en números redondos, 600 euros de renta per cápita, mientras el resto de la UE ha ganado poder de compra por persona y año. Los números no engañan, la PPSOE sí. Y Yolanda Díaz también.

Ese mantra del apoyo a los más desfavorecidos ha mutado cruelmente en que sean precisamente ellos los que más estén sufriendo las consecuencias de una política equivocada y los que más vayan a sufrir los efectos de las soluciones aplicadas.

Pocos se habrán beneficiado del desaforado e inútil gasto público a base de ayudas y subvenciones, pero muchos sufrirán sus consecuencias.

Este mix de deuda pública, inflación y subida de tipos va a llegar a la economía española como esa segunda ola que aparece tras el inicial tsunami. Cuando se acaben los fastos electorales -¡ojalá fuera antes!- muchos se van a dar de bruces con una realidad que pondrá de manifiesto el engaño que suponen esas políticas socialdemócratas y demoscópicas a las que se ha entregado la PPSOE sin solución de continuidad porque ahora ya no hay tregua entre la facción pepera y la socialista: Ahora son siempre lentejas.

Todos saben –y tú también- que necesitamos reformas estructurales para ganar crecimiento, pero nadie hace nada ni nadie lo hará –Díaz menos que nadie- mientras el mercado asuma esos 70.000 millones de euros que, como mínimo, necesitamos cada año de nueva Deuda Pública (a pesar de batir todos los récords de recaudación impositiva).

Nadie tampoco le pondrá el cascabel al gato de las pensiones –se necesitan ya 100.000 millones de euros para sujetarlo- mientras personas como Yolanda Díaz lo vinculan al IPC sin más, mientras machacan a los trabajadores con unos impuestos y unas cotizaciones sociales desorbitadas.

Nadie habla de la productividad como el único camino para crecer y resolver el problemón que tenemos con el paro en España (a pesar del maquillaje aplicado por la propia Yolanda). Ningún político habla ya de nada interesante en España y de ahí esos ‘mensajes nuevos’ que insisten en cosas como “política a lo grande”, “dialogar”, “ensanchar la democracia” o sencillamente en “la ternura”, vacuidades con las que Yolanda Díaz sólo puede traer más paro y más pobreza. Votar a ‘Sumar’ es, en realidad, ‘Restar’. Restar otra posibilidad a una España a la que ya le van quedando muy pocas. Tú sabrás, porque estás dando de lo tuyo.

Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.