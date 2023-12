TRIBUNA / No llores más Argentina

Mario González explica los cambios que quiere promover Javier Milei como nuevo presidente de Argentina, que busca darle la vuelta a la tortilla a una economía hundida por gobiernos sucesivos del denominado peronismo. Y traza paralelismos con la realidad de España, donde los dos grandes partidos no son capaces de revertir la pérdida de protagonismo económico.

El gran acontecimiento de este puente ha sido la toma de posesión de Milei en Argentina un país donde se encuentra la mayor colonia de españoles y sorianos allende nuestras fronteras como lo recogía, hace unas semanas, este Mirón de Soria (ver ‘Más sorianos fuera que en la provincia’, EMS 26.10.2022) indicando, además, que Soria es la provincia española con el mayor porcentaje de nacidos que residen fuera de sus fronteras, con un 52 por ciento.

El INE, a través del Registro de Españoles Residentes en el Extranjero, viene a corroborar esos datos señalando que en la Argentina se encuentra la segunda mayor comunidad de personas nacidas en España (con más de 90.000, solo por detrás de Francia que cuenta con otros 120.000, siempre en números redondos) y la primera si solo atendemos al ‘origen español’ –sin tener en cuenta el lugar de nacimiento- con casi 400.000 personas (el doble que Francia).

La emigración siempre es dura y la vida en la Argentina más allá del primer Gobierno peronista -que acogió a la gran oleada que se produjo tras la Guerra Civil- nunca fue fácil porque a las dictaduras militares, que se extendieron hasta el 83, le sucedió la ‘democracia peronista’ que ha ido de triunfo en triunfo hasta la derrota final del 2023, provocando un rechazo general al socialismo por parte de la ciudadanía que trabaja y el advenimiento de un Milei comprometido a cambiar el sistema.

La propuesta de Milei no es comerse a los niños crudos -ni en salsa- ni ninguna otra de las milongas reproducidas aquí por los medios de desinformación masiva y por el equipo de opinión sincronizada, siguiendo los dictados del gobierno español, sino darle, con lógica, la vuelta a la tortilla macroeconómica una vez acreditado que estos últimos 40 años de políticas peronistas –léase, socialistas- han terminado por quebrar a un país que siempre fue rico en recursos.

Una mayoría social ha entendido, por fin, que seguir votando peronismo no iba a llevarles a ninguna parte.

Por ello y por ninguna otra razón, los argentinos han votado mayoritariamente a Milei.

El programa electoral de Milei –que ahora pretende aplicar, a diferencia de lo que ocurre en España- se centra en reducir el papel de Estado porque eso le permitirá reducir el gasto público, el déficit público y la deuda pública y, a partir de ahí, podrá liberalizar la economía y bajar los impuestos siguiendo ese modelo del ‘laissez-faire’ que entiende que los mercados funcionan perfectamente si el gobierno interviene poco.

Y todo para, a la postre, abandonar el actual escenario de recesión e iniciar un nuevo ciclo de crecimiento económico que redundará en un aumento de la riqueza y en la progresiva reducción de los elevadísimos niveles de pobreza que dejan esos 40 años de socialismo (un 40% de pobreza y un 50% de personas subvencionadas por el Estado).

No creo que los mercados funcionen solos perfectamente, pero tampoco creo que un exceso de intervención les haga ningún bien.

A las pruebas me remito: países perfectamente viables como Argentina o Venezuela han sucumbido literalmente a la intervención socialista.

En España pasa lo mismo: la creciente intervención de la PPSOE nos ha llevado de ser la 8ª Potencia Mundial, con el General, a la 16ª, con Sánchez.

La economía es como la música o la cocina: hay que darle los añadidos precisos, y en su tempo, para que esté perfecta.

Milei quiere intentar eso mismo, pero no puede hacer la tortilla sin romper los huevos. En España votamos no hace tanto a un tal Mariano Rajoy, otorgándole una mayoría absoluta histórica, para que nos sacara del actual marasmo y, sin embargo, prefirió leer ‘el Marca’ y dar continuidad a las nefastas políticas de ZP, incumpliendo el mandato electoral. Y no pasó nada. Y la PPSOE conservó a sus millones de ‘creyentes’.

Esos creyentes en la PPSOE son los que ahora detestan a Milei porque, si le dejan, va a intentar las reformas estructurales que necesita la Argentina cumpliendo el mandato electoral, justo lo contrario de lo que hace aquí la PPSOE. La resistencia al cambio va a ser feroz -como lo es en España- pero la Argentina se ha dado ya esta oportunidad de conseguirlo, lo que constituye un hito importantísimo.

A cuatro cosas que le dejen cambiar, la Argentina va a ir a mejor. A nada que se abra un nuevo escenario de crecimiento, el Pueblo impulsará los cambios que necesitan hacer para dejar los lloros de Evita aparcados. A ver si, con lo que pase en Argentina, en España y en Soria nos da también por cambiar las cosas abandonando definitivamente a una PPSOE que es el auténtico cáncer de nuestro país, como lo ha sido el peronismo en la Argentina. ¡No llores más Argentina! ¡Viva la Libertad carajo!

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.