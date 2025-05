Convocan concentración en Sevilla para exigir elecciones generales y dimisión de Pedro Sánchez

Miércoles, 28 Mayo 2025 13:30

La plataforma ciudadana "De español a español por la Constitución", junto al club de debate Jovellanos y treinta asociaciones de toda España, ha convocado el próximo viernes en Sevilla una concentración para reclamar elecciones generales y la dimisión de Pedro Sánchez.

El viernes 30 de mayo se celebrará en Sevilla una nueva concentración, en la Plaza Nueva, a las 21:00 horas, en contra del ataque a la democracia de este Gobierno, además de las ocho grandes manifestaciones celebradas en Madrid, Barcelona y Sevilla, en los últimos 2 años, así como la celebrada en Burgos el pasado 6 de abril y en la plaza de Colón, en Madrid, el pasado día 10 de este mes.

A esta concentración se ha adherido “La Plataforma por la España Constitucional”, compuesta por 129 asociaciones de la sociedad civil de toda España y que convocó la reciente manifestación en la Plaza de Colón en Madrid el pasado 10 de mayo.

Sevilla se alza de nuevo para clamar independientemente de ideologías, por la dimisión del presidente del Gobierno ante su traición al Estado de Derecho, a la Constitución y a la democracia y ante la corrupción irrespirable que le rodea.

"Desde los ciudadanos de a pie exclusivamente, se ha convocado esta concentración en la que no nos enfrentamos a ideologías, sino a la destrucción del sistema democrático. Están destruyendo la independencia judicial, atacando la libertad de expresión y haciendo del chantaje la forma de gobernar. El precio de la permanencia en el poder, en contra de la dignidad de toda una nación. Nos manifestamos para no ser cómplices del silencio y estamos aquí para recordar que la nación existe y que el pueblo español es uno y soberano y no se puede trocear por 7 votos. La Constitución es nuestro contrato de convivencia y no vamos a permitir que lo violen. España está siendo gobernada por quienes han querido destruirla, y los que pactan y sostienen al Gobierno son aquellos que hace apenas unos años señalaban a sus víctimas. Están gobernando España los que durante décadas intentaron destruirla con el terror, así como por los que han dado un golpe de estado en Cataluña. No podemos permitir que el olvido se imponga a la justicia, y que 7 votos corruptos marquen los destinos de España", ha argumentado la plataforma convocante.

En Burgos nació en Abril “el espíritu de Burgos”.

La llama del sentido común, la del Estado de Derecho, la de la decencia, la de la unidad de todos los españoles que cumplimos la Constitución en espíritu y letra, y la de la libertad, y ha seguido hace unos pocos días en la Plaza de Colón, en Madrid, con una multitudinaria manifestación.

La citada plataforma ha reclamado respetar la historia y la transición ejemplar y ha defendido que sobran las razones en esta convocatoria sevillana, de la ciudadanía de a pie, para pedir la dimisión del presidente del Gobierno.

"Todos los españoles, de cualquier idea, debemos defender la igualdad de todos, ante un Gobierno que está traicionando a todos los españoles. Asimismo, reclamamos la urgente vuelta a los valores constitucionales, a la democracia y la defensa de los jueces como fundamento de la división de poderes y, por tanto, del Estado de Derecho. Esto último es trascendental y, por tanto, nos sumamos desde ya al paro que ya anuncian en toda España Jueces y Fiscales el 11 de Junio en rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno por afectar gravemente a la independencia judicial", ha reiterado.

Asimismo, se ha sumado también al reconocimiento del presidente González Urrutia de Venezuela que el presidente del Gobierno no ha reconocido aún, tras 300 días después de haber ganado las elecciones por abrumadora mayoría, en grave complicidad con un usurpador, por lo que también llamamos a la comunidad venezolana e hispanoamericana a defender la libertad y la democracia.