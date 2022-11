TRIBUNA / Los españoles le acusamos (II)

Viernes, 04 Noviembre 2022 14:17

Amalio de Marichalar enumera en este artículo de opinión una serie de acusaciones al presidente del Gobierno, tanto de hechos inadmisibles en democracia ocurridos esta semana, como de hechos continuados de traicion a España, conculcando la Constitución y atacando los pilares del Estado de Derecho y de la democracia.

Los españoles le acusamos de continuar todos los días atacando y queriendo muy mal a España .

Los españoles le acusamos de que diga estos días que la Constitución hay que cumplirla "de pe a pa, se este en el Gobierno o en la oposición", lo cual, lógicamente, es lo que hay que hacer, y sin embargo ser usted quien la incumple todos los días sea por acción o por omisión, y seguir haciéndolo todos los días admitiendo, cómplice y encubridor, el ataque a la Constitución de todos sus socios.

Los españoles le acusamos de trabajar incansable para provocar una división sectaria y satanica entre españoles.

Los españoles le acusamos de crear, auspiciar y permitir leyes que atentan contra la dignidad de las personas.

Los españoles le acusamos de querer adoctrinar y pervertir por la vía del ordeno y mando a la juventud y a la infancia, manipulando a las personas y su libertad .

Los españoles le acusamos de no condenar por igual los asesinatos de niños inocentes, como ha ocurrido esta semana con Olivia, y no salir inmediatamente a hacerlo públicamente escudándose en una ministra sectaria de su Gobierno que no actúa igual para todos .

Los españoles le acusamos de no decir la verdad ante las noticias de la BBC, no desmintiéndolas inmediatamente, en relación a lo sucedido tan gravemente con los inmigrantes en Melilla y amparar las excusas de su ministro esta semana, para no afrontar la verdad.

Los españoles le acusamos de no defender los intereses de España ante Marruecos y ante Argelia.

Los españoles le acusamos de engañar a los españoles ante la llegada de los fondos europeos, y su no aplicación, como reclama esta semana Europa. El dinero estar pero ser incapaz de gestionarlo.

Los españoles le acusamos de no proteger a nuestras fuerzas de seguridad, también esta semana, ante las nuevas avalanchas de inmigración ilegal en Canarias.

Los españoles le acusamos de entrevistarse - esto se sabe también esta semana - a través de algún mandado, con el prófugo Puigdemont y querer traerle por la puerta de atrás con lo de la rebaja de la sedición.

Los españoles le acusamos de que ayer mismo, el Banco Central Europeo inste a España a frenar la tramitación del impuesto a la banca, sin tener en cuenta el ciclo económico.

Los españoles le acusamos de engañar a todos con el AVE a Extremadura. Nuevamente esta semana ha quedado en evidencia un tren que no funciona, tras una pretendida inauguración vendiendo humo, y por tanto una mentira y un fraude a todos los extremeños y resto de españoles.

Los españoles le acusamos de vilipendiar y deshonrar la imagen de España en Europa y en el mundo.

Los españoles le acusamos de fomentar el mal ejemplo y las actuaciones injustas.

Los españoles le acusamos de aliarse con los que atacan, insultan y desprecian a España.

Los españoles le acusamos de ser amoral en toda su acción diaria y de no tener escrúpulos, de hacer mucho daño a la sociedad y de hacer lo contrario a lo que le exige su cargo.

Los españoles le acusamos de mentir y querer nuevamente engañarnos cuando pretende reformar el delito de sedición diciendo que hay que adaptarlo a otros países minimizando sus penas, cuando en Europa, un delito similar - no una algarada callejera como se quiere perversamente vender - , se llama de alta traicion, con penas generalmente mayores o algunas similares, pero nunca menores como quiere hacernos creer.

Los españoles le acusamos una semana más de atacar e incumplir la Constitución impidiendo que se acate la sentencia para que en Cataluña los escolares puedan hablar y aprender español.

Los españoles le acusamos, independientemente de ideologías, de pervertir la realidad de España y querer transformar su ser más profundo.

Los españoles de cualquier ideología que cumpla la Constitución y la ley, le acusamos de poner en riesgo y sobrepasarla continuamente la seguridad y la tranquilidad de todos los españoles.

Los españoles le acusamos de querer hacerse con el Tribunal Constitucional, ad hoc, con fines espurios, siguiendo sus acuerdos con sus socios golpistas y filoterroristas, le acusamos de atacar al CGPJ y legislar anticonstitucionalmente contra el, prohibiendo nombramientos un día, para después permitir nombramientos pero solo los de su interés para la renovación del TC, le acusamos de querer cambiar el código penal siguiendo instrucciones de los enemigos de España, le acusamos de vulnerar los más mínimos principios constitucionales, le acusamos de sus sombríos, maquiavélicos y demoniacos planes, le acusamos de atacar a España

Los españoles denunciamos todos estos hechos y le acusamos por tanto desprecio a los españoles, y por tantas y tantas cosas, que es muy difícil imaginar, es más bien imposible hacerlo, con nadie con responsabilidad normal, que se porte como usted hace, y claro, si encima tiene la altísima responsabilidad que usted ostenta, entonces hemos de convenir que estamos auténticamente locos.

Sencillamente, usted es una auténtica excepción en el espacio sideral y muy mal vista ya por Europa, que tiene que leerle la cartilla ya por varios asuntos delicados ... , su actitud es de muy alta traicion, y aunque usted resista con todo tipo de trucos, todo usted es mentira, y la mentira suya trae las patas muy cortas.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda