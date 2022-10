TRIBUNA / Los españoles le acusamos

Amalio de Marichalar concreta en este artículo de opinión las principales y formales acusaciones al presidente del Gobierno por atacar, traicionar y golpear a España.

Los españoles de cualquier ideología que respetamos y cumplimos la ley, la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia, le acusamos de atacar y golpear a España.

Los españoles le acusamos de haber mentido a los españoles, sabedor como era usted de la pandemia, y no advertirnos, y no tomando las medidas, al menos dos meses antes, multiplicando así las muertes en España.

Los españoles le acusamos de mentir a los españoles al asegurarnos que jamás pactaría con el neo comunismo de Podemos, - no podría dormir tranquilo ni tampoco el 95% de los españoles... decía ... -, con los golpistas, con los independentistas y con los filoterroristas - ¿cuantas veces se lo tengo que repetir que no pactare? - . Frases y promesas ya muy célebres...

Los españoles le acusamos de facilitar a los enemigos de España día a día todo lo que le piden, secuencialmente, para permanecer en el poder.

Los españoles le acusamos de pervertir y asaltar todas las instituciones, como la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Radio Televisión Española, el INE, el CIS... y muy próximo también querer fagocitar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, atacando y despreciando otras como la Guardia Civil o la Policia Nacional.

Los españoles le acusamos de atacar indecentemente su Gobierno a SM el Rey y a la Monarquia Parlamentaria, por tanto también a la Constitución, así como admitir los desprecios de las Instituciones de Cataluña reiteradamente a SM el Rey que es además el Jefe del Estado, y usted callar, luego otorgar, y ser cómplice y encubridor de ello.

Los españoles le acusamos de atacar ignominiosa e indignamente a las victimas del terrorismo y a sus familias, mancillarlas y despreciarlas todos los días. Es una vileza y desverguenza satánica.

Los españoles le acusamos de atacar, despreciar e insultar constantemente su Gobierno a la Justicia, a la independencia judicial, a la división de poderes y al Estado de Derecho.

Los españoles le acusamos de favorecer con el indulto, sin razonamiento jurídico, contraviniendo todos los informes preceptivos, a los sediciosos que dieron un golpe de estado en Cataluña, sin mostrar ningún arrepentimiento y prometiendo volverlo a hacer.

Los españoles le acusamos de no atajar públicamente las permanentes declaraciones y acciones de instituciones y partidos catalanes con la voluntad de volver a delinquir y reiterar todos los días la independencia y amnistía, así como seguir su hoja de ruta, con constantes concesiones gubernamentales ilegítimas como toda respuesta y además prometiéndoles " desjudicializar", para premiar sus gravísimos delitos.

Los españoles le acusamos de ser cómplice del incumplimiento de la ley y de las sentencias en Cataluña, como la del español en las aulas, no corregir esta gravísima situación, no defender a los heroicos menores y a sus padres, y reafirmarse cómplice, y encubridor constante del incumplimiento de la ley y las sentencias judiciales.

Los españoles le acusamos de no defender a los catalanes que protegen, respetan y cumplen la ley y la Consolidación, cuando este sería su trabajo obvio, único, e irrenunciable, y sin embargo amparar y defender a quienes incumplen la ley y la constitución.

Los españoles le acusamos muy por encima de ideologías, que facilite leyes con ayuda de los filoterroristas, que quieran acabar con la concordia y la reconciliación entre los españoles e imponer dictatorialmente una verdad oficial, contra la libertad de pensamiento, expresión o cátedra.

Los españoles le acusamos no solo de pactar su Gobierno con neo comunistas, golpistas, independentistas y filoterroristas, que no respetan e incumplen la ley, la Consolidación, y la democracia; y seguir haciéndolo para permanecer atado al sillón del Gobierno, sino de no "dialogar" jamás ni llegar a ningún acuerdo con un cambio de socios que a diferencia de los suyos respetan la ley, la Constitución y la democracia.

Los españoles le acusamos de ser requerido por Europa muchas veces ya para que en España los jueces los elijan los jueces o para que se sepa dónde están y como se reparten los fondos europeos, y no haya respuesta, con la consiguiente quiebra de los mínimos compromisos obligatorios y de la imagen y del buen nombre de España.

Los españoles le acusamos del desprecio y manipulación que practica con los españoles y de la gravísima perversion contra la infancia y la juventud, con leyes que atacan el derecho natural y leyes que pretenden extirpar la libre voluntad, la dignidad y la libertad de las personas y muy en especial aprovechando la inmadurez, indefensión y exposición de los menores de edad.

Los españoles le acusamos de manipular, engañar y mentir a los españoles con la grave situación económica y social, mintiendo constantemente en los datos de crecimiento, deuda, inflación, recuperación, presupuestos, estadísticas, organismos económicos especializados nacionales e internacionales, bien manipulando la realidad que indican, o bien según el momento obviando escandalosamente sus estudios, proyecciones, y severas advertencias sobre el abismo económico y social al que nos conduce, sin escuchar dolosamente a quienes saben.

Los españoles le acusamos de encubrir y no denunciar ni acometer los escándalosos casos de abusos de menores, en centros oficiales, en Mallorca, Valencia, o Cataluña y no hacer ni una manifestación pública condenándolos .

Los españoles le acusamos de no denunciar ni condenar a regímenes criminales, tiranos y opresores como Cuba o Venezuela, no defender a los españoles apresados, y de alinearse, para no provocarles ni disgustarles, con los postulados de sus socios de gobierno en esas y otras tiranías.

Los españoles le acusamos de mandar todas las semanas al País Vasco o proximidades a asesinos terroristas, sin darse las circunstancias legales, encubriendo o manipulando los mínimos requisitos, con miles de años de condena, y que a través de subterfugios desde la entrega de prisiones al País Vasco estén ya muchos de ellos disfrutando de una suerte de libertad, así como de permitir despreciables homenajes a condenados terroristas que tanto dolor han causado.

Los españoles le acusamos de pactar con partidos cuyo jefe y cúpula han sido condenados por ser terroristas y aún así saltarse cualquier norma ética básica, común a cualquier persona racional, y con mínimo sentido común, independientemente de ideologías, y siendo todo ello muy anterior a cualquier pacto político que ha de asumir unas normas básicas y previas de mínima honorabilidad y respeto, cuestión que saben los niños. Pactos que en nuestro entorno europeo, además de ni imaginárselos, jamás podría darse la ocasión al estar prohibidos los partidos que atacan la unidad de las naciones, como es el caso.

Todo lo anterior, por supuesto, lo denuncian también muy destacados miembros de su partido, pues los españoles, repito, por encima de ideologías, no comprendemos lo que hace... no damos crédito...

Solo en esta semana se han producido los siguientes hechos:

La Embajadora de España en la OEA ha actuado indebidamente con sus propias obligaciones que exigen el cargo, y el Jefe de Gobierno no dice nada.

Fracaso denunciado por Wolkswagen ante las promesas no cumplidas para la fábrica de baterías de Sagunto.

Ley Trans de perversion humana, a pesar de la oposición de miembros relevantes del PSOE, con tal de mantenerse en el Gobierno.

El Gobierno incluye partida para incrementar el catalán en Baleares. La Guardia Civil informa de una aplicación para organizar referéndum en Cataluña financiado por organizaciones de Soros.

Destituido el inspector jefe de la policia del distrito centro de Valencia acusándole de lo que no ha dicho al identificar delincuencia con inmigración ilegal y no al revés. Acusarle incluso de xenofobia. Inadmisible.

El PNV logra que el Gobierno autorice selecciones vascas en pelota y surf.

Urkullu, tiene la osadía de pedir "un poder judicial propio para Euskadi", para " interpretar normas propias" apelando a que es un derecho "inalienable" e "histórico"... de todo esto, lo anterior y siguiente, usted calla y otorga la traicion, o bien habla y la consuma.

Nuevo chantaje para aprobar los presupuestos. PNV más Cupo, Bildu amenaza para sacar más terroristas y suprimir a la Guardia Civil del País Vasco y Navarra y ERC conseguir cambiar el delito de sedición y así poder facilitar un nuevo golpe al Estado. Ayer, la Ministra de Hacienda en el debate de presupuestos en el Congreso ante la amenaza de ERC para " desjudicializar" Cataluña, confirma en la mismísima tribuna que el presidente del Gobierno lo debatirá en el Congreso para adaptarse a otras legislaciones y el Jefe de Gobierno lo confirma desde África. Esto parece que " suspende " las negociaciones absolutamente descabelladas y sin sentido alguno, ante la naturaleza maquiavélica de este Gobierno que por encima de cualquier obligación comprensible de acuerdo, - y solo de jueces que eligen a los jueces - , no se dan en este momento extraordinario de incumplimiento del Estado de Derecho, las mínimas circunstancias de negociación del CGPJ y TC, al no aceptar una parte las reglas de juego y la limpieza democrática en los objetivos, desde hace cuatro años. Aquí, tras muchos avisos, reiteramos los españoles también la incomprensible y muy ilegitimada actitud, de pacto en el lado de la oposición, hoy al menos felizmente "suspendida " por no poderse aguantar el escándalo mayúsculo de transformación del Código Penal a cargo de golpistas. Pero cada vez que se ha intentado surgen escandalos antidemocraticos .... más bien vivimos diariamente en ellos, como prueban solo los hechos de esta semana....¿hacen falta más pruebas? ¿Se puede pactar algo con un Gobierno que no renuncia por mucho que se le pida, a seguir la hoja de ruta y además asociado, a los que declaran sin tapujos la destrucción de España ? ¿Que más se necesita que ocurra?

Volviendo solo a algunos hechos de esta semana, - no hay palabras ante tamaño cúmulo y sublimación de perversiones, la de ayer mismo confirmando querer pactar con golpistas un nuevo código penal -, y sirviendo como prueba, los españoles le acusamos al presidente del Gobierno de actuar, promover, guiar, provocar, dejar hacer, ser cómplice, encubrir, aceptar, ocultar, y permitir, todo lo que ocurre diariamente en España en contra de la constitución, de la ley, del estado de derecho y de la democracia. En contra de la concordia, del respeto, del diálogo, en contra de la coherencia y del sentido común, en contra de la más mínima ética, en contra, -al seguir a pies juntillas a sus socios-, de España, y de todos los españoles, tanto de las presentes, como de las futuras generaciones.

Habiendo sido elegido usted por la constitución y la democracia, todos los días la mancilla y la engaña, la circunvala y se ríe... no merece su alta misión, usted mismo la ha traicionado, atacando permanentemente a España.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda