TRIBUNA / ¡Cuidado con la democracia!.

Sábado, 22 Octubre 2022 08:18

Amalio de Marichalar describe en este artículo de opinión los hechos acaecidos en los últimos diez días, desde el ataque a la Guardia Civil por parte del jefe del partido filoterrorista que apoya al Gobierno al desplante impresentable del presidente del Gobierno al Rey en el desfile del 12 de octubre sin pedir perdón.

Algunos hechos ocurridos en estos últimos diez días:

La Guardia Civil es insultada por el Jefe del partido filoterrorista, socio del Gobierno, pidiendo que se vayan de Euskadi y que no hay nada que celebrar el 12 de Octubre. El presidente del Gobierno calla y no defiende a la Guardia Civil, por no incomodar a su socio, y así poder continuar.

El día 12 el presidente del Gobierno llega tarde al desfile de la fiesta nacional de España, haciendo esperar a SM el Rey que es el Jefe del Estado, y así mismo, se va antes que el Rey, en la recepción posterior. Jamás se hace eso, ni se ha visto nunca tal falta de respeto y educación, y este presidente del Gobierno, sabiéndolo, es el primero que lo hace, y no pide públicamente perdón. Lo que significa todo esto es fondo y forma de ataque a las instituciones y en este caso a la primera magistratura del Estado.

El presidente del Gobierno sitúa a una afín previo truco de procedimiento, en la presidencia del Consejo de Estado. Nueva institución controlada.

Las pensiones se han disparado frente a los sueldos, condicionando por tanto el sistema, y teniendo en cuenta las bajas nóminas de los jóvenes. Ninguna explicación solvente a esta realidad tan delicada.

La ex ministra Trujillo vuelve a decir que Ceuta y Melilla es una afrenta a la integridad de Marruecos. Nadie la llama al orden sin contemplaciones en el Gobierno.

El Presidente del Gobierno gasta tres millones más en nuevos asesores y sus ministros y el se suben el 4% el sueldo. Con la situacion que vivimos suena a reírse de todos.

Exteriores se salta las reglas en los contratos de la embajada en Washington. Imagen de España devastada.

Alemania invita a España al escudo antimisiles.... y Alemania debe reiterar que si lo ha hecho, ante las dudas, diciendo el Jefe de Gobierno que en tres reuniones con el Canciller Scholz que no lo ha hablado... . Tener que esperar a que Alemania diga cuál es la verdad es una indignidad para España y su credibilidad.

El presidente de la Generalidad revela un pacto con el Gobierno para no cumplir el 25% de español en las aulas. El Gobierno calla, luego otorga. Esto es un gravísimo delito, un ataque a los catalanes que cumplen la constitución y la ley, por parte del Gobierno, - la sublimación de la locura antidemocratica -, y la perversa desverguenza en grado sumo.

Marruecos, en carta remitida a la ONU dice que no hay fronteras terrestres con España y califica a Melilla de " presidió ocupado" y mientras se hace una discreta reafirmación por el Gobierno de las ciudades españolas , este regala 30 millones de euros a Marruecos para las necesidades de la policia marroquí en la frontera, pero la nuestra desprotegida y sin atención. De no poder creer en una nación sería.

Nuevo traslado de once asesinos terroristas al Pais Vasco, con condenas de más de 3000 años de carcel. Una gravísima y nueva concesión del presidente del Gobierno a su socio filoterrorista para seguir en el Gobierno. Una ignominia inadmisible.

La Airef, el Banco de España, Fedea... critican los presupuestos y los problemas con el déficit . Un auténtico dilema en el que el Gobierno de nuevo miente con los parámetros esenciales para un presupuesto creíble delante de Europa. De una gravedad mayúscula.

El Jefe de Gobierno coloca a una afín, previa dimisión de la responsable, para la gestión de los fondos europeos, tras el serio aviso de Bruselas que no cree en el compromiso adquirido por España, con el peligro de congelar los fondos o de tener que devolverlos . De nuevo una vergüenza para la credibilidad de España.

Los letrados del Congreso, no avalan tampoco el asalto a RTVE. Un nuevo atraco a las instituciones.

El Gobernador del Banco de España advierte del desbarajuste del alza de las pensiones y del riesgo de convertir los ingresos extra en nuevos gastos, eliminando la credibilidad de España. Sin comentarios.

El independentismo apoya a los radicales musulmanes, y el Gobierno no dice absolutamente nada. Es gravísimo no afrontar este peligro para la seguridad nacional, y dejar nuevamente hacer a sus socios sediciosos para seguir en el sillón.

Ley Trans.... una nueva aberración contra natura para manipular a los menores de edad. Estalinismo y nacionalsocialismo, unidos, como sistema de control social . El Gobierno inspirador y promotor de todo ello.

Esto es un breve resumen de hechos. Como podremos imaginar en una democracia esto es inasumible. Que en solo diez días se produzca todo esto y no dimita nadie es verdaderamente muy preocupante. El acoso ya directo y sin caretas a todas las instituciones, es ataque expreso al Estado.

El aviso gravísimo del Comisario Reynders para que los jueces elijan a los jueces y que el Gobierno no quiera, supone el decidido asalto al orden constitucional y democrático establecido y del Estado de Derecho. Ningún acuerdo, repito ninguno, es posible alcanzar solo para quedarse en un peldaño previo del perverso objetivo preestablecido. Un Gobierno que está sometido a los enemigos de España y que por tanto ha de incorporarlos con el disfraz que sea a un posible acuerdo, supone una enorme responsabilidad del primer partido de la oposición, y suficiente motivo para posponer cualquier decisión que nunca sería buena por mínimo que se cediera. Cuando una de las partes no cumple los predicamentos constitucionales y democráticos ha de esperarse a que en su momento puedan volver a la constitución y a la democracia. De otra manera jamás se puede pactar y poner en riesgo mínimo nuestra democracia .

Muchísimo cuidado en estas horas ante el embrujo disfrazado de traicion y, repito, exigimos desde la sociedad civil no pactar nada en estas gravísimas y extraordinarias circunstancias. ¿Hace falta tener más pruebas desde hace casi cuatro años y cúmulo de ellas añadidas todos los días?

España exige en estas difíciles horas pensar exclusivamente en España. Ello significa estar a la altura de las circunstancias y anteponer los principios y valores inmutables a cualquier cálculo disfrazado de buen resultado o de mal menor. De una vez, solo España. Los españoles lo demandamos como lo entienden las personas de bien y el honor de la mirada limpia y de la palabra. Está dicho todo.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda