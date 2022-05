TRIBUNA/ Contra la cumbre de la OTAN

Viernes, 20 Mayo 2022 07:07

La presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón, ha hecho público la carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que rechaza la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN.

TRIBUNA/ Contra la cumbre de la OTAN

El 14 de mayo de 2022 la Comisión Política del Partido Feminista de España ha decidido dirigirse al presidente del Gobierno a fin de manifestarle su disgusto por la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid, el próximo 29 de junio, para celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la organización.

Es de todos conocido, aunque las informaciones oficiales actuales pretenden ocultarlo, que la guerra de Ucrania es consecuencia del acoso de la OTAN a Rusia desde 1992, cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. Durante treinta años la Organización del Atlántico Norte, creada al finalizar la II Guerra Mundial, ha dirigido sus amenazas y asedio a Rusia, incorporando paulatinamente a los países del Este, frontera con la federación rusa, haciendo una campaña continua contra el gobierno ruso –eso sí, mientras seguía comprándole petróleo y gas- y provocando el golpe de Estado en Ucrania que ha llevado a la guerra del Donbass desde hace siete años.

Estos hechos están siendo ocultados a la opinión pública por los medios de comunicación oficiales y dominantes para que no se conozcan las verdaderas actividades de esa organización OTAN, que se dedica a provocar guerras, bombardear países, ocupar territorios, expoliar los recursos naturales de varios continentes y a falsificar la verdad en la operación de lavado de cerebro a los ciudadanos, más importante del último siglo.

La mayoría del pueblo español se manifestó, rotunda y decididamente, en 1986, contra la pertenencia de España a la OTAN, reclamando su neutralidad a ejemplo de Suecia. Pero un referéndum organizado para ser ganado fingió que le daba al Partido Socialista Obrero Español la legitimidad que no tenía para introducirnos en una organización bélica que nos involucra en sus conflictos.

Es una evidencia que las fábricas de armamento precisan que se declaren guerras periódicamente para mantener su lucrativo negocio, y habían transcurrido demasiados años sin que en Europa se desencadenara un conflicto bélico. Es inaceptable que se lleve a cabo la cumbre de la OTAN en Madrid, cuando la guerra de Ucrania está causando miles de víctimas y el destrozo del país, cuando las inútiles y perversas sanciones contra Rusia que han acordado los países de la Unión Europea, ese club de las grandes corporaciones que dominan Europa, especialmente el complejo industrial militar que están haciéndose de oro con esta guerra, conducirán a la pobreza y al frío de la ciudadanía europea, sobre todo la más pobre como es de rigor. Su celebración es una vergüenza para V. y su gobierno, y nos alcanza a todos y todas las españolas.

Por ello, queremos hacer constar nuestro rotundo rechazo y condena a la celebración de esa cumbre, a la participación de España en el envío de armamento al Gobierno de Ucrania, que alimenta la guerra en vez de poner todo el esfuerzo en lograr la paz; a que nuestro presidente, avalado por el Rey, como no, se muestre tan complaciente con el Gobierno neonazi de Zelenski, y nuestro Ejército esté realizando el envío de armamento, y no sabemos si también de tropas, ya que no es precisamente la transparencia lo que rige las acciones de ese Ministerio de Defensa, que organiza el espionaje de varios cientos de personas en su propio país.

Queremos que conste que como Partido Feminista, que lucha por alcanzar una España republicana, igualitaria y solidaria entre todas las regiones, pueblos y personas del país, que ha mostrado durante su ya largo recorrido cómo se trabaja por superar la explotación y la opresión de los trabajadores y de las mujeres, sometidos al sistema capitalista y patriarcal, estamos absolutamente en contra de pertenecer a la Alianza Atlántica, de mantener las bases militares estadounidenses en nuestro territorio y de celebrar en Madrid la cumbre de esa organización, a más escarnio cuando se siguen los combates en la torturada Ucrania.

Esperamos que esta misiva, que haremos pública, sirva para que la sociedad civil española cobre conciencia de lo perverso de la operación de nuestro Gobierno y manifieste su repulsa y descontento con determinación y contundencia.

Así cómo queremos difundir nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano que está sufriendo un martirio más, producto de los intereses de los grandes consorcios capitalistas con la complicidad de la mayoría de gobiernos europeos, como en todas las guerras imperialistas que se han producido en Europa en el último siglo.

Madrid, 14 de mayo 2022.

Fdo: Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España