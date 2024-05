Soberania Alimentaria Española (SAE), nuevo partido para supervivencia de sector primario

Jueves, 23 Mayo 2024 16:51

Soberanía Alimentaria Española (SAE), el nuevo partido político impulsado por empresarios del sector agrícola, concurre por primea vez a las elecciones europeas con la intención de frenar las políticas europeas que ponen en peligro la superviviencia de los agricultores, ganaderos y pescadores.

Al igual que se descentralizó hace años la fabricación de maquinaria y textil de Europa hacia Asia, convirtiendo a China en la fábrica del Mundo, SAE ha subrayado que hoy se pretende llevar a cabo una descentralización similar de Europa a terceros países, pero con la producción de alimentos, algo que no sólo significa la ruina del sector primario español sino el sometimiento y dependencia total hacia estos países que podrán dejarnos sin comer en el momento que quieran.

Por un lado , la Unión Europea siempre había primado todos sus servicios y productos frente al de terceros países a día de hoy ya no es así.

Este espíritu está siendo pervertido por las actuaciones de los políticos actuales, puesto que están haciendo justo lo contrario de lo que promueven las normas fundacionales, ahogando el sector propio de los países socios y favoreciendo la entrada de productos de pasíses extracomunitarios, con el agravante de que jamás tales productos cumplirán la normativa en materia sanitaria, medioambiental ni bienestar animal exigida por la propia Unión Europea.

Tampoco en materia de derechos laborales, ni siquiera de derechos humanos ni mano de obra de los súbditos de aquéllos.

Por otro lado desde, desde una perspectiva nacional, SAE ve como los poderes públicos españoles haciendo una dejación absoluta de sus funciones, están dejando de lado al trabajador del sector al no garantizar que cubra gastos.

"Perseguimos un objetivo realista que es tener presencia en los órganos europeos y acceder a la información que los partidos tradicionales nos vetan, disponer de voz para informar con transparencia de las actuaciones y decisiones tomadas en el seno de la UE y denunciar todo aquello que nos perjudique mientras colaboramos con otros partidos europeos de apoyo al sector primario, con los que podemos trabajar juntos por todo lo que planteamos, garantizando los intereses nacionales sin convertirnos en filiales de otras siglas", ha señalado.

Su ideario no se sitúa en ninguna de las posiciones de ese eje horizontal izquierda-derecha en el que tradicionalmente todos los partidos se sitúan porque, a su juicio, la ideología genuina hace tiempo que desapareció y los partidos políticos actuales actúan a su antojo, con independencia de sus predicamentos originarios respectivos.



Sector primario con carácter general



1. Promoveremos el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria garantizando así ingresos suficientes que cubran los gastos de las actividades, que hoy más que nunca, se ven incrementados periódicamente con innumerables inversiones asociadas al incesante cambio de normativas.

2.Lucharemos por la derogación de todas las normas que buscan arruinarnos como el Pacto Verde, la Ley de la Restauración de la Naturaleza, la Ley de Bienestar Animal y La Agenda 2030.

3.Propondremos la reducción drástica de la carga administrativa y el papeleo excesiva que se nos impone y que en muchos casos nos impide trabajar con eficacia en nuestras explotaciones.

4. Trabajaremos para que los alimentos producidos en España y en el resto de la UE tengan un trato preferencial dentro de Europa frente a los alimentos provenientes del exterior, los cuales, en cualquier caso, habrán de cumplir estrictamente los mismos requisitos que los nuestros.

5. Impulsaremos la imposición de aranceles a todos los alimentos provenientes de países extracomunitarios que compitan con los nuestros en desigualdad de condiciones económicas y que supongan un riesgo de quiebra de nuestros sectores productivos evitando así la competencia desleal paralizando de forma inmediata los acuerdos con mercosur y todos los países que incumplan las normativas impuestas en Europa.

6. Pediremos que las subvenciones tanto de incorporación como de mejora se gestionen más rápido y se abonen por adelantado y no con posterioridad como se está haciendo ahora, ya que recibir el dinero varios años más tarde de haber pagado y concluido tu proyecto no te ayuda en nada a la hora de conseguir la financiación para acometerlo, que es el principal escollo a la hora de querer llevarlo a cabo.

7. Crear un departamento en la administración que sea específico para atención a todos los jóvenes que desean emprender en el sector primario que les guíe y ayude en todos los problemas que pueden tener desde que toman la decisión de iniciar su proyecto hasta que lo finalizan.

8. Lucharemos para que se asigne una dotación suficiente que permita cubrir ampliamente todas las necesidades económicas de agroseguro, sin mermas o franquicias que os dejan indefensos y malpagados. Además exigiremos que Agroseguro no tenga el monopolio de determinadas coberturas. Pediremos la no obligatoriedad de asegurar el 100% de las parcelas pudiendo elegir sólo las que interesen al agricultor. Velaremos porque el trato de sus responsables sea más humano y que exista el derecho de recusar justificadamente al inspector/perito que acuda a valorar el siniestro para que no vuelva más a esa explotación.

9. Deben eliminarse con carácter retroactivo los impuestos a las energías renovables como las placas solares o aerogeneradores cuyas instalaciones habrán de ser compatibles con las actividades preexistentes en la zona como agricultura y ganadería. En ningún caso podrán instalarse en zonas cultivables.

10. Garantizar que cualquier nueva exigencia para ganaderos, agricultores y pescadores sea coherente y proporcional, viniendo automáticamente vinculada a un incremento de ingresos que garantice la viabilidad de las explotaciones y de los puestos de trabajo del sector.

11. Establecer un sistema electoral periódico efectivo y real de sindicatos y asociaciones agrarias, las cuales se nutrirán exclusivamente de las aportaciones de sus socios para desvincularlos de la total dependencia que tienen actualmente de las prebendas públicas, que no hacen sino debilitar su ímpetu y torcer voluntades.

12. Facilitar de verdad las gestiones ante las administraciones públicas: obtener una atención cercana en el tiempo y el trato.

Pensando especialmente en los agricultores:

13. Trasladaremos de forma efectiva soluciones a la inasumible reducción de fertilizantes.

14. Aseguraremos la flexibilidad en la rotación de cultivos.

15.Crear normativas que obliguen a una Política hidráulica que apueste por potenciar los regadíos y las concentraciones parcelarias.

16. Agilizar de forma eficaz los trámites que permitan suficientes concesiones de captaciones de agua para abastecer las explotaciones agropecuarias.

17. Lograr un arranque subvencionado del viñedo con una cantidad de 10.000 € por hectárea, hasta conseguir un equilibrio entre oferta y demanda. La actual desproporción entre ellas hace que el precio de mercado no permita a los viticultores, en muchos casos, ni siquiera cubrir los gastos de producción.

18. Luchar por un plan hidrológico nacional que asegure el agua para todos, sin ciudadanos de segunda con sus derechos pisoteados. Promoveremos que se regule la gestión del agua en aras de uso integral y eficiente, flexibilizando las restricciones y garantizando que haya suficiente para las necesidades de las explotaciones agropecuarias.

19. Construcción de un número suficiente de desaladoras en zonas próximas a la costa para satisfacer todas las necesidades. La captación de agua directamente de los ríos para su uso agroganadero y humano, mediante infraestructuras que están al alcance de hoy y que solo necesitan voluntad política.

20. Cese de destrucción de los azudes y pantanos algo que es vital en la península Ibérica y la reconstrucción de todos aquellos derribados, así como la reparación de los que la necesiten.

21. Instar a la legalización de las captaciones existentes que se encuentran en situación irregular o dar una solución satisfactoria para el agricultor y el medio ambiente.

Pensando especialmente en los ganaderos

22. Buscaremos que se priorice el vacunado y el tratamiento veterinario al sacrificio de los animales.

23. Exigiremos que el ganadero tenga garantizados sus derechos de contraanálisis.

24. Exigiremos que los países extracomunitarios que vendan a la UE ganado (vivo o no) acrediten la erradicación de las enfermedades que ya no existen en Europa. Las vacunas de los planes vacunales obligatorios incluyendo los gastos veterinarios, así como las consecuencias de los posibles efectos adversos no habrán de suponer ningún coste para el ganadero.

25. Se fomentará, protegerá y priorizará la cría de las razas autóctonas de las diferentes especies ganaderas aun cuando estas tengan un mínimo de efectivos, pues su valor estriba no en el número de efectivos sino en el reservorio genético de las mismas y su capacidad de sobrevivir y enfrentar el medio.

26.La periodicidad de los desbroces será entre 2 y 4 años llevados a cabo por ganaderos y agricultores de la zona pero los costes de los mismos deberán ser asumidos por la administración por el beneficio medioambiental que reportan.

27. Eliminación del LESPRE de cualquier depredador en expansión que suponga un riesgo para el ganado, como es el caso del lobo.

28. Los daños que sufren el ganado por ataques de depredadores habrán de ser evaluados y compensados íntegramente en el plazo máximo de 30 días desde la puesta en conocimiento a la administración. Se incluirán los costes de todos los daños directos e indirectos como abortos, heridas, pérdida de producción por estrés, mortalidad tardía…e incluso los daños morales del ganadero.

29. Para la ganadería integrada, se luchará por garantizar que los ingresos de los criadores se referencien al tamaño de su explotación y su buen hacer, pero que no lo hagan en base a unos objetivos productivos que en ningún caso dependen de ellos, como ocurre hoy en día. A los integrados se les pagará por un servicio efectivo y no por un resultado incierto que depende de terceros. Se especificarán por ley claramente sus responsabilidades y el carácter de ganadero o industria sin ambigüedades. Además se garantizará su correcta representación en las instituciones especialmente en sus correspondientes interprofesionales que dejarán de disfrutar de los privilegios que no les corresponden para limitar sus actuaciones a los que la Ley les ampara.

30. Lucharemos para que sea la administración de oficio quien revise las liquidaciones y gastos de las explotaciones ganaderas integradas denunciando y sancionando a quienes les obligan a trabajar a pérdida y con la cabeza pisada obligándoles a compensarles con carácter retroactivo.

31. Velaremos para que la figura del veterinario de explotación no se convierta en un sustituto de la administración (con carácter sancionador) sino que sea una figura de confianza para ayuda y auxilio de los ganaderos.

32. Priorizar la construcción de plantas de gestión medioambiental de residuos agropecuarios sin sobrecoste para el ganadero y si lo tiene velar por que se produzca el incremento en los ingresos de éste necesario para cumplir tales exigencias.

Pensando especialmente en los pescadores

33. Acabar con el recorte de días de faenar. Cada año reducen más días y la situación es insostenible. No hay condiciones de igualdad con otros Estados Miembros de la Unión Europea.

34. No continuar aumentando el tamaño de las mallas.

35. Lucharemos por un menor número de inspecciones y pediremos que las sanciones impuestas sean proporcionadas.

36. Exigiremos que los desguaces sean suficientes ajustándose a la realidad del mercado

37. Debe evitarse la competencia desleal con países extracomunitarios ya que a día de hoy no hay restricciones de entrada de producto internacional y ese pescado que entra en España, no tiene las mismas exigencias normativas sobre todo en medidas.

38. Plantearemos una solución definitiva para el atún rojo consistente en acabar con su actual superpoblación eliminando los cupos y otorgando licencias de pesca olímpica que permitan su captura.

39. Bonificación del gasóleo.

40. Igualdad efectiva de condiciones pesca en todo el Mediterráneo implantando unas horas de pesca idénticas para todos los puertos con base en él.



Pensando especialmente en los cazadores

41. Lucharemos por la eliminación de la actual ley de bienestar animal para dar paso a una nueva redacción que cuente con la participación activa de representantes de cazadores los cuales habrán de validarla en su conjunto paralelamente con otros expertos del sector.

42. Habrá de considerarse al perro de caza como animal de trabajo en todas las comunidades autónomas españolas por igual.

43. Fomentaremos la construcción de balsas de agua para que los animales beban, así como la evitación del destrozo de nidos de perdiz y codorniz en la acción de cosecha.

44. Con la participación activa de la administración se promoverá que cada Coto pueda regular de forma autónoma sus necesidades de caza en función de sobrepoblación de especies, ataques a cultivos, ataques a ganados o propagación de enfermedades.

45. Solicitaremos que se apliquen sanciones más contundentes para aquellos que boicotean cacerías, no respetando las zonas reservadas al efecto, poniendo en riesgo su vida y la de los demás.

46. Velaremos para que cualquier decisión que afecte a esta actividad, como la prohibición de munición con plomo que se quiere imponer, se base en informes o estudios independientes y acreditados ante los cuales las asociaciones de cazadores tengan capacidad de por rebatir.

47. Eliminación del lobo del LESPRE y control máximo de todos los depredadores en plena expansión.

48. Lucharemos en definitiva por descriminalizar al cazador.



Pensando especialmente en la España rural

49.Asegurar el relevo generacional en el campo. La inseguridad e incertidumbre instaladas en el sector hacen que ningún joven perciba como un medio digno de vida las labores del sector. Por ello, es primordial garantizar la viabilidad de los diversos trabajos de una manera eficaz y realista. Velaremos especialmente por los mayores que viven apartados y solos en lo más profundo de la España Vaciada. Se habrá de garantizar la fijación de población en las áreas rurales protegiendo especialmente a las pequeñas y medianas explotaciones, para ello:

50. Con ayuda de los fondos europeos destinados a combatir la despoblación rural, en los municipios de menos de 1000 habitantes, pediremos la creación de una ayuda directa de 300 euros al mes permanente para cada hogar formado por una sola persona, pasando a ser esa ayuda directa mensual de 500 ueros en los hogares formados por dos o más personas. Así se quienes compensarán las desigualdades y desventajas que tiene vivir en municipios tan pequeños y abandonados.

51. Promoveremos la creación de unidades de emprendimiento empresarial en la zona rural para que los jóvenes del municipio no tengan que irse a las ciudades a buscar trabajo y para que quienes buscan tener un negocio compatible con la vida en el campo puedan llevarlo a cabo.

Fijar población en las zonas rurales más despobladas garantizará:



52. Suficientes centros de Salud para una adecuada atención, así como medios básicos de diagnóstico y medios de desplazamiento suficientes para pruebas avanzadas.

53. Incremento del número de supermercados, bancos, farmacias…

54. Desarrollo y mantenimiento de las carreteras al igual que favorecer la creación infraestructuras de internet.

Pensando especialmente en los consumidores

55. Acabar con las incertidumbres del consumidor quien van a sufrir la escasez de alimentos nacionales teniendo que adquirirlos provenientes de países extracomunitarios en condiciones indeterminadas.

56. Se luchará porque todos los alimentos puestos a disposición de los consumidores cumplan con los rigurosos controles sanitarios y de bienestar animal que tanto ha costado implantar en los países miembros de la UE.

57. Deberá haber un etiquetado claro y bien visible donde conste para el caso de las frutas y vegetales el origen; comarca, provincia y país donde se ha cultivado y donde conste también el lugar de envasado. Para la carne se especificará de forma clara el país de nacimiento, país o países de engorde y país de sacrificio. En el caso de productos como la miel u otros que permitan una mezcla se etiquetará con el porcentaje de cada miel y de su procedencia, no siendo asumible declarar procedencia de la Unión Europea. Deberá constar comarca, provincia y país y su porcentaje de forma clara y visible para el consumidor.

58.Tener, por fin, una presencia efectiva en los órganos de la UE: ser los ojos, oídos y manos del medio rural en Europa, con el objetivo de obtener información directa e inmediatamente, para así poder intervenir y actuar, informando, proponiendo, denunciando o neutralizando aquellas iniciativas o actividades que se pretendan acometer desde Europa y que pongan en peligro o sean contrarias a los legítimos intereses de los trabajadores que integran nuestro sector primario, y de las que nunca se informa a la ciudadanía.

59. Promover el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria: Neutralizar las posiciones dominantes que tradicionalmente se han establecido en la cadena de producción y sus métodos de aislamiento e indefensión de los últimos eslabones, que son los productores directos, mediante una regulación específica al efecto y la creación de órganos administrativos que verdaderamente vigilen por su cumplimiento. Los actuales únicamente se preocupan por sus poltronas, recibir las subvenciones del sector y repartirse los diversos beneficios, al servicio de unos gobiernos preocupados únicamente por contener el IPC, ahogando los precios.