Feijóo: "Nuestros derechos y libertades no están en venta"

Domingo, 03 Diciembre 2023 16:37

El presidente del PP ha resaltado hoy que los populares obligarán al Gobierno a que rinda cuentas en el Congreso, en el Senado y en la Eurocámara sobre qué se negocia en Suiza.

“Estaremos en la calle, en las Cortes, en las asambleas autonómicas y ante la Justicia, para defender legítimamente nuestro país y nuestros ciudadanos”, ha subrayado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto que ha celebrado su formación política en el parque del Templo de Debod en Madrid y al que han acudido miles de personas-

“No estoy dispuesto a humillarnos, a pedir perdón por cumplir las leyes o aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad”, ha defendido.

Feijóo ha lamentado que Sánchez ponga a un salvadoreño experto en guerrillas a decirnos cómo ha de relacionarse España con una de sus comunidades autónomas: “Es una humillación”

En nombre de los españoles, de la dignidad de España, de la Constitución y de la libertad, ha exigido “que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en La Moncloa”

Además ha criticado que Sánchez quiera levantar un muro para dividir a los españoles y reclama defender “los principios y valores con los que hemos llegado hasta aquí” para derribarlo con la Constitución sin que nadie tenga que saltarlo “como en otros países”

“En el lado del muro en el que está Sánchez solo hay mentiras y corrupción”, ha censurado.

Feijóo ha recordado que en solo una semana la Justicia ha dicho al Gobierno que su Fiscal General no es idóneo por haber cometido abuso de poder, que es ilegal el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, han generado una crisis en política exterior, las empresas amenazan con llevarse inversiones, las vicepresidentas están “a la gresca” y el Ejecutivo empieza a reunirse con sus socios en Suiza con un mediador

“Nuestros derechos y libertades no están en venta y los españoles no nos rendimos”, ha aseverado aclarando que, aunque “nos quieren quietos, con las manos en alto, contemplando el atraco a nuestra igualdad, callados, mansos y sumisos porque no les gusta el caldo que ellos mismos están cultivando, tendrán varias tazas democráticas al día”

“Ya está bien. No dan una y no les vamos a pasar una”, ha dicho mientras ha resaltado que el Gobierno se equivoca si cree que el país puede funcionar sin todos aquellos por los que están pasando por encima anteponiendo su sinrazón, amoralidad y desvergüenza

“Si no les gustan las movilizaciones que se preparen, habrá muchas más hasta que restablezcamos el Estado de derecho”, ha anunciado

Feijóo ha recordado que Sánchez se presentó a unas elecciones engañando a todos, “diciendo una cosa cuando estaban pactando la contraria”:

“Este Gobierno es la vergüenza de un país al que no se le va a arrebatar su dignidad”, ha clamado.

El líder popular ha asegurado que el Gobierno es “el bochorno internacional” por su ambigüedad y equidistancia -con las que logran felicitaciones de grupos terroristas como Hamás-, por recurrir a la mediación extranjera entre compatriotas, por pactar las leyes y la aplicación de la ley con quienes las incumplen

Por último ha asegurado que la actuación del Ejecutivo de Sánchez provoque que los organismos internacionales tengan que desmentirlos cada vez que salen de España y que nuestro país sea tema de debate en Europa por ser de las pocas naciones en el mundo que están dando pasos atrás en su democracia