El PP asegura que blindará nuevo mapa concesional de transporte por carretera

Domingo, 02 Noviembre 2025 14:55

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha avanzado que el PP, a través de sus enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible, “blindará legalmente que el nuevo mapa concesional transporte de viajeros por carretera para que se mantenga en su actual configuración”.

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible se encuentra en su trámite parlamentario y será aprobado por la Cámara Alta, “con un importante paquete de enmiendas del PP que mejoran sustancialmente el proyecto, en el Pleno del próximo miércoles 5 de noviembre”, ha señalado.

García ha expuesto que, dentro del importante paquete de enmiendas -86 enmiendas- que el GPP ha presentado el en el trámite en el Senado del proyecto de ley, “la principal novedad, es el blindar legalmente el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, el transporte de autobuses, para que se mantenga con su actual

Además ha resaltado que las enmiendas del GPP sobre el mapa concesional piden que “siga dependiendo del Gobierno de España y no se transfiera a las Comunidades Autónomas; y que, por supuesto, se mantengan todas las rutas, todas las frecuencias y todas las paradas que existen hasta ahora, y que no se supriman o minoren tal y como pretende el Ministerio de Óscar Puente”.

“Con las enmiendas del Partido Popular conseguimos que esto quede blindado legalmente”, ha insistido García, quien ha añadido que, además, “pedimos que se incluya la financiación del Estado para todo tipo de transporte interurbano, que no tenga que depender ni de ayuntamientos ni de Comunidades.”

García ha alertado de que con el nuevo mapa concesional de servicios de transporte regular de autobús que quiere llevar a cabo el Gobierno de Sánchez, “con Óscar Puente como brazo ejecutor”, “suprime casi la mitad de las rutas: exactamente elimina 456 rutas y 9.305 paradas”.

Con ello, “Puente castiga a la desconexión nada menos que a 3,25 millones de personas, que viven en la España rural y que quedarán sin servicio de autobús estatal”, ha denunciado.

En otra de las enmiendas destacadas, “obligamos por ley a que Renfe recupere sus compromisos de puntualidad”, ha explicado la portavoz popular, quien ha denunciado que, hace dos años, a comienzos de 2024, “Óscar Puente decidió que donde antes se devolvía el 50 por ciento del precio del billete con retrasos de a partir de 15 minutos, no fuera hasta transcurrida media hora”.

Otras de las enmiendas destacadas por la portavoz popular son las que piden darle al sector del transporte, a los camioneros, aparcamientos seguros para descansar por la noche: “Es una demanda y una reivindicación que los transportistas vienen demandando desde hace mucho tiempo”.