El Gobierno prorroga seis meses los descuentos del transporte público para viajeros habituales

Lunes, 23 Diciembre 2024 14:55

El Gobierno ha prorrogado hoy hasta el 30 de junio de 2025 los descuentos de hasta el 100 po rciento del transporte público terrestre para viajeros habituales.

Así, los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatal se mantienen vigentes durante el primer semestre de 2025, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano.

Por su parte, la rebaja del 50% de los abonos Avant se mantendrán durante todo el año, igual que la gratuidad de los abonos de Cercanías de Asturias y Cantabria y del transporte público colectivo terrestre de Canarias y Baleares.

El Gobierno destinará 1.608,7 millones de euros a financiar la ampliación de la vigencia de estas medidas durante seis meses y de las que tiene previsto poner en marcha a partir del 1 de julio para fomentar el uso del transporte público colectivo en la movilidad cotidiana, como medio más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley aprobado hoy en Consejo de Ministros.

En este punto, cabe señalar que a partir del 1 de enero se activará un sistema de descuentos de, al menos, el 50% para promover el uso de la bicicleta compartida.

Con esta prórroga se inicia un periodo de transición para dar el impulso definitivo al transporte público colectivo en la movilidad cotidiana, ahondado en el uso de alternativas más sostenibles que contribuyan a reducir el uso del vehículo privado, la dependencia de los combustibles fósiles y, por ende, las emisiones contaminantes.

En 2024 la previsión de cierre apunta a un incremento del 10% de los viajes, constituyendo otro récord en el uso del transporte público. Además, solo en el último cuatrimestre del año, se han expedido 1.683.934 abonos gratuitos de Cercanías, 616.878 de Media Distancia y 106.204 de Avant.

Por ello, el Ministerio se prepara para evolucionar y promover un sistema de bonificaciones que incida con mayor peso en la elección modal.

Transporte de titularidad estatal

Respecto a los abonos gratuitos para el transporte ferroviario, Renfe mantendrá los títulos multiviaje específicos por cada núcleo de Cercanías y para cada origen-destino de los servicios de media distancia convencional.

Las condiciones de adquisición y utilización de los abonos gratuitos son similares a las de los títulos actuales. Así, el usuario debe estar registrado en la web de Renfe con su DNI para solicitar los abonos, depositar una fianza de 10 euros, en el caso de que adquiera un título de Cercanías o Rodalies; otros 10 euros para los Servicios de Proximidad, y de 20 euros para los servicios de Media Distancia convencional, que se devolverá al final de cada periodo, siempre y cuando se cumplan las condiciones, como haber realizado, por ejemplo, al menos 16 viajes en el caso del abono cuatrimestral.

A priori, Renfe emitirá un abono cuatrimestral para el periodo entre enero y abril con las mismas condiciones y otro para cubrir los meses de mayo y junio con una fianza y unas obligaciones de trayectos menores.

Los servicios de altas prestaciones entre Murcia y Alicante, y los Avant entre Ourense y A Coruña seguirán siendo gratuitos hasta el 30 de junio de 2025. También en las relaciones punto a punto Madrid-Salamanca.

Para utilizar estos servicios se debe adquirir el abono de Media Distancia.

Por su parte, los servicios de Cercanías y Ancho Métrico de Asturias y Cantabria serán gratis durante todo 2025 para los usuarios recurrentes, tal y como se recoge en los acuerdos firmados en 2023.

Asimismo, en el servicio Avant Express de Barcelona a Tortosa, excluido el origen/destino Barcelona-Tarragona, serán válidos los abonos recurrentes gratuitos de Media Distancia.

Los abonos y títulos multiviaje de Renfe se podrán adquirir en la web del operador a partir de la publicación del Real Decreto-ley en el Boletín Oficial de Estado (BOE) y de la resolución de la Secretaría de Estado, que recoge las condiciones de comercialización, uso y vigencia de los abonos, en la sede electrónica del Ministerio. El momento concreto de adquisición de los abonos será comunicado por Renfe a través de sus canales de información habituales.

Por su parte, los descuentos del 50% para usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios Avant, declarados como obligación de servicio público, seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. Así, se mantiene una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan desde el 1 de enero, con condiciones de uso específicas.

El Real Decreto-ley prorroga también la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje a las líneas de autobús de titularidad estatal con el fin de evitar asimetrías entre los distintos modos de transporte terrestre.

Así, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, los usuarios recurrentes para un trayecto con origen-destino determinado tendrán derecho a una bonificación del 100% del precio del billete, siempre que cumplan las determinadas condiciones que se fijarán en una resolución de Secretaría de Estado.

Transporte urbano y metropolitano

El Gobierno ha decidido subvencionar durante seis meses más la rebaja del 30% del transporte a las comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales. Es decir, deberán financiar con cargo a sus presupuestos una rebaja de al menos el 20% entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025.

El acuerdo recoge también las particularidades que se aplicarán en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre colectivo seguirá siendo gratuito para todos los viajeros habituales durante todo 2025.

Para acceder a las ayudas, las Comunidades Autónomas y las entidades locales deberán presentar una solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Transportes antes de 30 de abril de 2025 en la que debe constar el compromiso de implantación de una reducción del 50% de los abonos y títulos multiviaje para viajeros habituales desde el 1 de enero de 2025.

Si desean 30 de abril para presentar la solicitud, siendo obligatorio aplicar las medidas desde el día 1 de enero de 2025. Si se desea recibir un anticipo disponen hasta el 31 de enero para presentar la solicitud.

Se trata de una medida en la que todas las administraciones competentes han de estar implicadas.

Futuras medidas

El Real decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, también recoge un nuevo esquema de bonificaciones al transporte público que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2025.

El futuro sistema contempla crear un billete único de Cercanías para todas las zonas y núcleos de España por 20 euros al mes, la gratuidad de todo el transporte público colectivo para menores de 15 años, descuentos especiales para jóvenes, tarifas más reducidas para el resto de usuarios recurrentes y nuevas ayudas para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.

Respecto al billete o abono único de Renfe para Cercanías, que podrá ser utilizado para todas las zonas de cada núcleo y en el resto de los núcleos de Cercanías de toda España, se habilitan tres modalidades en función de la edad:

Un abono mensual nominativo de tarifa única 20 euros

Un abono mensual nominativo de tarifa única 10 euros, para jóvenes entre 15 y 26 años, ambos incluidos.

Un abono anual nominativo gratuito para niños (menores de 15 años).

Los abonos de media distancia convencional tendrán descuentos del 40 por ciento y serán gratis para los niños.

Para los jóvenes de entre 15 y 26 años, la rebaja sube al 50%. Los abonos Avant mantendrá una bonificación del 50% hasta final de año, como ya se ha señalado.

Los servicios de autobús de titularidad estatal tendrán descuentos de entre el 40 y el 70% en función de la edad y el tipo de abono que se adquiera.

En cuanto al transporte urbano y metropolitano de titularidad autonómica y local, el Ministerio financiará su gratuidad para los menores de 15 años y un descuento del 50% para abonos joven. El resto de los títulos, salvo los turísticos, los sencillos y los de ida y vuelta, se promueve un descuento de, al menos, el 40%, que deberá ser cofinanciado al 20%.

A su vez, en el marco de este Real Decreto-ley se trabaja en una serie de ayudas para aumentar la oferta y mejorar la calidad del transporte público, con nuevas líneas o más frecuencias, y facilitar la compra de bicicletas eléctricas a particulares y empresas de reparto.

Novedades a partir del 1 de enero.

Con la prórroga del sistema de bonificaciones hasta el 30 de junio se incorpora, por primera vez, la inclusión de los Sistemas de Bicicleta Pública dentro de las ayudas al transporte público.

De esta manera, los operadores de servicios públicos de bicicleta que así lo deseen tendrán hasta el 1 de marzo para bonificar sus abonos en un 50%, igual que el resto del transporte público urbano y metropolitano.

El Gobierno asumirá el 30% de este descuento, estando las administraciones titulares del servicio (entidades locales o supramunicipales) obligadas a cubrir el otro 20%.