El Gobierno propone elevar nuevas cuotas para los autónomos

Jueves, 13 Mayo 2021 07:21

El Gobierno ha planteado un nuevo sistema de cotizaciones para los autónomos, una propuesta de cuotas mensuales que van desde los 90 euros a los 1.220 euros y que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ya ha rechazado.

El Gobierno pretende con su propuesta que los trabajadores autónomos comiencen a cotizar por ingresos reales, mediante un sistema gradual, que tendrá múltiples tramos y será muy flexible.

El nuevo sistema podría implantarse a partir del año que viene, aunque no tendrá "efectos económicos" plenos hasta 2023 con un despliegue progresivo durante un "máximo de nueve años", con revisiones cada tres.

Con esta reforma el Gobierno plantea plantea la posibilidad de cambiar los tramos, un ajuste posterior: si se ha cotizado por encima se devolvería el exceso y si ocurre al contrario, se abonaría la diferencia.

La propuesta plantea que los autónomos elijan su base de cotización entre trece en función de previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos.

Los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023.

La cuota será de 215 euros para quienes tengan ingresos que oscilen entre 3.000 euros y 6.000 euros, de 230 euros para quienes tengan unos ingresos superiores a 6.000 e inferiores a 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.

El resto de cuotas será de 260 euros (de 12.600 a 17.000 euros de ingresos anuales), de 275 euros (de 17.000 euros a 22.000 euros), de 290 euros (de 22.000 a 27.000 euros), de 305 euros (de 27.000 a 32.000 euros), de 320 euros (de 32.000 a 37.000 euros), de 340 euros (de 37.000 a 42.000 euros), de 360 euros (42.000 a 47.000 euros), 380 euros (47.000 a 48.841 euros) y de 400 euros si se tienen unos rendimientos superiores a 48.841 euros anuales.

Cuantías al finalizar la reforma, en 9 años

Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, a partir de 2031 las cuotas correspondientes a cada uno de los trece tramos serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para los autónomos con rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para quienes ganen entre 9.000 y 12.600 euros al año.

La cuota será de 275 euros si se gana entre 12.600 y 17.000 euros, de 305 euros si los ingresos son de entre 17.000 y 22.000 euros, de 425 euros para rendimientos que oscilen entre los 22.000 y los 27.000 euros y de 545 para quienes ganen entre 27.000 y 32.000 euros al año.

Por su parte, quienes tengan rendimientos de entre 32.000 y 37.000 euros pagarán 670 euros de cuota. El resto de cuotas será de 800 euros al mes (37.000 a 42.000 euros), de 935 euros (42.000 a 47.000 euros), de 1.075 euros (47.000 a 48.841 euros) y de 1.220 euros mensuales para quienes ingresen más,

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha mostrado su total rechazo a las nuevas tablas de cotización.

"No estamos de acuerdo con estas tablas. A las organizaciones de autónomos no se nos ha hecho llegar esta propuesta, esto se tiene que retirar porque no se ha negociado", ha declarado.

"No estamos de acuerdo con las tablas porque no las vemos justas. Los autónomos están molestos tanto por la parte baja como por la parte alta", ha señalado.

