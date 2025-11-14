Tres servicios sanitarios de Soria, recononocidos en "Sacyl Excelente"

Viernes, 14 Noviembre 2025 14:51

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha clausurado hoy la I Jornada de Entrega de Reconocimientos Sacyl Excelente, en la que ha felicitado a todos los profesionales de las unidades implicadas por su compromiso con la excelencia y su esfuerzo en el desarrollo de este proyecto. Entre los galarnados, hay servicios de Soria.

Sacyl Excelente, que se enmarca en el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026, ha dado respuesta a uno de los objetivos de la Consejería de Sanidad en esta legislatura, cumplir con el compromiso ético de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos desde una visión integral de la calidad.

Esta herramienta tiene como objetivo involucrar a los profesionales que integran las unidades asistenciales para la mejora de la gestión, la atención y la seguridad de los pacientes, así como identificar, premiar y visibilizar las unidades que buscan la excelencia.

Para ello, se plantea una ruta de mejora hacia la excelencia en la que se establece un sistema de reconocimiento progresivo con tres niveles. El nivel ‘inicial’ es el más básico, con un sistema de gestión en el que realiza de forma óptima todas las tareas fundamentales y más importantes.

El nivel ‘avanzado’ es el intermedio y conlleva que el EAP o el Servicio Hospitalario haya desarrollado un sistema de gestión avanzado con un papel importante en aspectos como el rediseño de los procesos o de los sistemas de información.

Por último, el reconocimiento de nivel ‘excelente’ es el de la máxima exigencia y significa que hay un sistema de gestión muy avanzado, siendo un modelo de referencia para otras unidades.

En la actualidad hay casi 60 unidades asistenciales y más de 1.200 profesionales que están utilizando Sacyl Excelente como marco de gestión.

Asimismo, el proyecto incorpora estándares que incluyen prácticas de gestión orientadas a recoger e incorporar la perspectiva de los pacientes en los procesos y actividades sanitarias, además de recomendaciones, gestión de riesgos o la optimización del uso de antimicrobianos.

“La calidad y la mejora continua no suceden por casualidad, se logran si se realiza una planificación adecuada y si se cuenta con la participación de todos los profesionales”, ha destacado el consejero.

Vázquez también ha anunciado una nueva convocatoria para el Reconocimiento de Unidades Asistenciales-Sacyl Excelente 2025, que se pondrá en marcha a partir de la semana que viene. El Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026 integra otros proyectos como la Estrategia de Reconocimiento al Compromiso con la Higiene de Manos, en la que destaca que todos los hospitales de Castilla y León tienen algún tipo de reconocimiento en su compromiso con este objetivo.

El listado de Equipos de Atención Primaria (EAP) y Servicios Hospitalarios que han alcanzado el reconocimiento en el modelo Sacyl Excelente en la convocatoria del año 2024 son:

Reconocimiento de nivel ‘excelente’

Servicio de Cardiología (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Anestesia y Reanimación (Hospital Clínico Universitario de Valladolid)

Reconocimiento de nivel ‘avanzado’

Servicio de Cirugía Pediátrica (Complejo Asistencial Universitario de Burgos)

Servicio de Nefrología (Complejo Asistencial Universitario de León)

Servicio de Urgencias (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

EAP La Victoria (Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este)

Reconocimiento de nivel ‘inicial’

Servicio de Medicina Intensiva (Complejo Asistencial de Ávila)

Servicio de Cardiología (Complejo Asistencial Universitario de Burgos)

EAP Aranda Sur (Gerencia de Atención Primaria de Burgos)

EAP Torquemada (Gerencia de Atención Primaria de Palencia)

Servicio de Cirugía Torácica (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Hematología (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Neurocirugía (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Pediatría (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca)

Servicio de Pediatría (Complejo Asistencial Universitario de Soria)

Servicio de Urología (Complejo Asistencial Universitario de Soria)

EAP Almazán (Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria)

Servicio de Cirugía Torácica (Hospital Clínico Universitario de Valladolid)

EAP Delicias II (Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste)

EAP Villafrechós (Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste)

Servicio de Medicina Intensiva (Hospital Universitario Río Hortega)

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial (Hospital Universitario Río Hortega)