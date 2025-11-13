La Junta declara alerta hasta el próximo domingo por fuertes vientos y lluvias

Jueves, 13 Noviembre 2025 14:51

Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, vientos y lluvias, desde hoy, jueves 13 de noviembre, y hasta el próximo domingo, día 16, a las 23:00 horas, para todas las provincias.

En la jornada de hoy, jueves 13, prácticamente toda la Comunidad se verá afectada por la presencia de la borrasca Claudia, que dará lugar a un episodio generalizado de lluvias intensas y persistentes, que rondarán los 60-80 mm de precipitación acumulada en 12 h, y vientos de componente sur-suroeste, con rachas máximas significativas, que pueden alcanzar 80-90 km/h en zonas altas y 70 km/h en las mesetas.

Esta situación se mantendrá hasta el domingo, aunque irá perdiendo intensidad a medida que avance la semana.

Se espera que los frentes asociados a Claudia avancen de oeste a este, siendo el tercio oeste de Castilla y León el que se verá más afectado.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha recordado a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de los fuertes vientos y las precipitaciones intensas.

Consejos de autoprotección ante rachas de viento

No protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles.

Extremar las precauciones si se conduce con viento, asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad.

Lo mejor es no quedarse dentro del coche, hay que buscar refugio en lugar seguro. Si es preciso meterse debajo de él, no quedarse dentro.

No tocar cables ni postes del tendido eléctrico.

Prestar atención a las emisoras de radio y televisión.Consejos de autoprotección ante precipitaciones intensas

Tener preparado un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos necesarios fuera del alcance del agua.

Colocar documentos importantes, objetos de valor, alimentos y agua potable, productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, entre otros), en lugares altos de la vivienda y fuera del alcance del agua.

Revisar periódicamente el tejado y bajadas de agua, y eliminar toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a la vivienda.

ener preparada una linterna y una radio a pilas.

Cerciorarse de que la vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada.

Alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes.

No estacionear vehículos a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. No cruzar con el vehículo vados de cursos de agua.

Sintonizar las emisoras de radio locales para estar informado y en su caso seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Más información y consejos disponibles en:

https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1285516058913/_/_/_