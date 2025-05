Los vinos de Castilla y León copan más de la mitad de premios de XX Zarcillo International Wine Awards

Viernes, 30 Mayo 2025 13:56

Los vinos de Castilla y León que han participado en los XX Zarcillo International Wine Awards han logrado el 55 por ciento de los premios designados por el jurado, compuesto por 80 expertos entre enólogos, prescriptores, sumilleres, periodistas y Masters of Wine, tras catar un total de 1.306 muestras llegadas de diez países diferentes.

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, junto al director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Rafael Sáez, el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, y el presidente ejecutivo del certamen, Pedro Ballesteros, ha comunicado el veredicto del jurado en una rueda de prensa en el Centro de Palacios y Congresos Lienzo Norte de la capital abulense, lugar en el que se han desarrollado las catas durante tres jornadas.

El fallo del jurado ha estimado conceder 45 Grandes Zarcillos de Oro, 176 Zarcillos de Oro y 168 Zarcillos de Plata, lo que supone el 29,8 por ciento del total de las muestras presentadas, situándose, de este modo, por debajo del umbral máximo que exige VINOFED, la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Espirituosos para los certámenes que se encuentran bajo su paraguas.

Grandes Zarcillos de Oro

Entre los Grandes Zarcillo de Oro (45 vinos), para aquellos vinos que han superado los 93 puntos de valoración, se encuentran 18 vinos de la Comunidad: 11 pertenecientes a la DO Ribera del Duero, cuatro de la DO Rueda, dos de la DO Arlanza y un Vino de Pago de Urueña.

Del resto de los vinos incluidos en este grupo, hay que destacar los 21 provenientes de fuera de nuestras fronteras.

Entre ellos hay 15 de Portugal (nueve de ellos de la DO Porto, dos DO Dao, uno DO Vinho Verde, uno DO Setúbal, uno DO Madeira y uno DO Carcavelos), tres de Australia (DO Clare Valley), dos de Alemania (DO Palatinado) y uno de Argentina (IGP Valle de Uco-Mendoza).

La nómina de los Grandes Zarcillos de Oro la completan tres vinos andaluces (todos de la DO Montilla-Moriles), uno de la Comunidad Valenciana (DO Alicante), uno de Aragón (DO Campo de Borja) y uno de las Islas Canarias (DO Lanzarote).

Zarcillos de Oro

Entre los Zarcillo de Oro (176 vinos), que han cosechado entre 89 y 92 puntos, se encuentran 95 vinos de Castilla y León, siendo Ribera del Duero la DO que más vinos ha congregado con 40, seguida por la DO Toro, con 16, y la DO Rueda con 15.

Zarcillos de Plata

Finalmente, con el Zarcillo de Plata (168 vinos), entre 85 y 88 puntos, se han premiado 101 de bodegas de la Comunidad. Una treintena de ellos bajo la DO Ribera del Duero, 27 de la DO Rueda y 15 de la DO Toro.

Premios VINOFED

Por su parte, los Premios VINOFED se otorgan a los vinos que hayan obtenido la máxima puntuación de todos los valorados, siempre y cuando la puntuación sea igual o superior a 93. Los ganadores han sido Santo Syrah 2018 del Pago Heredad de Urueña, de Vinos de Pago de Urueña en la categoría de tinto, que también se ha alzado con la Mención Especial Castilla y León, y Pandora Sauvignon Blanc Sobre Lías 2024, de Bodegas Pandora de la DO Rueda en la de blanco.

Mejor vino ecológico

Asimismo, el certamen prevé la entrega de la Mención Especial al mejor Vino Ecológico, novedad en la edición de 2025. En este caso el premio se ha concedido a De Alberto Ecológico Verdejo 2024 de De Alberto Bodegas, perteneciente a la DO Rueda.

Gala de entrega

Los Premios Zarcillo, que se entregarán en una gala prevista para el próximo 16 de junio en la iglesia de San Juan de los Caballeros de Segovia, cuentan con el respaldo de la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV) y se han convertido en un referente en la promoción de los vinos de calidad.

De igual modo, los premios contribuyen a fortalecer el posicionamiento internacional del sector vitivinícola de Castilla y León, que representa más del 28 por ciento del vino de calidad comercializado en España, con más de 750 bodegas activas, 84.000 hectáreas de viñedo y más de 33.000 empleos vinculados directa o indirectamente.