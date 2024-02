La Junta traslada a Europa reclamaciones del sector primario

Jueves, 15 Febrero 2024 07:55

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha trasladado al comisario europeo de Agricultura las reclamaciones del sector primario.

Flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), revisión del Pacto Verde Europeo y sus estrategias como la denominada 'De la Granja a la Mesa', reducir burocracia, defender a los agricultores españoles de la competencia desleal, aplicación inmediata de cláusulas espejo en todas las relaciones comerciales con terceros países y, en definitiva, reconocer al sector primario español, respetarlo y dejar de asfixiarlo con políticas "ideológicas" que no incentivan una producción rentable.

Esas son, en resumen, las medidas que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha trasladado este miércoles al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en una reunión mantenida en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, junto a sus homólogos de Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura, así como con representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), entre los que se encontraba el líder de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín.

"Hay que compatibilizar el medio ambiente con la rentabilidad de las explotaciones porque si la producción no es rentable, no tendremos agricultores, no tendremos ganaderos, no tendremos relevo generacional y no tendremos alimentos de calidad en nuestras mesas", ha defendido Gerardo Dueñas en dicho encuentro.

El consejero de Castilla y León ha defendido así las propuestas elevadas a la Comisión Europea a través de un manifiesto (adjunto) que, en definitiva, recoge muchas de las reivindicaciones que estos últimos días le han trasladado los protagonistas de las protestas agrarias en la Comunidad.

"¿Queremos o no queremos agricultura y ganadería? Si de verdad apostamos por mantener la agricultura y la ganadería, hay que hacer un cambio radical en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), hay que hacer una PAC de verdad, más realista, que sea productiva y que compatibilice la producción con el mantenimiento del medio ambiente", ha insistido Dueñas, que también ha citado otras medidas a tomar a medio y largo plazo, como el avance en técnicas genómicas que puedan influir en el aumento de la sostenibilidad, ayudas a la descarbonización o programas eficientes que no restrinjan recursos como el agua.

Asimismo, el manifiesto insta a la Comisión Europea a impulsar "medidas dirigidas a ayudar a productores primarios a reforzar su posición en la cadena de suministro" estableciendo "cadenas de suministro propias" que defiendan a los productores de la competencia desleal. Para ello es fundamental desarrollar políticas que garanticen la preferencia comunitaria frente a terceros países y la aplicación inmediata de cláusulas espejo en todas las relaciones comerciales con terceros.

Todas ellas son medidas que favorecen al sector agrícola y ganadero y, por tanto, a la vida rural en general de Castilla y León, y que han de ser impulsadas "mayoritariamente desde Bruselas", ha recordado Dueñas.

No obstante, ha añadido, el ministro español, Luis Planas, también debe responsabilizarse para poner fin a los problemas actuales del campo.

"España es uno de los países que más se ha acogido a la sostenibilidad ambiental en contra de la producción: es el primer país que ha puesto el impuesto al plástico, ha limitado las materias activas de productos fitosanitarios dejando a nuestros productores compitiendo en inferioridad de condiciones dentro de la UE, y será el primero en poner en funcionamiento -en septiembre- el Cuaderno Digital de Explotación cuando no es obligatorio hasta el próximo año. Además, los requisitos de ese Cuaderno Digital van a ser más exigentes que en otras zonas de Europa", ha denunciado el consejero castellano y leonés.

Además, ha recordado Dueñas, el ministro sigue eludiendo las medidas de flexibilización de la PAC propuestas por Castilla y León tras el acuerdo alcanzado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las OPAs representadas en el Consejo Agrario para flexibilizar la PAC y que hacen referencia a la obligatoriedad de la rotación de cultivos y las restricciones al uso del agua, entre otras cuestiones.