La Junta renueva acreditación Q Calidad Turística en diez espacios naturales protegidos

Domingo, 19 Octubre 2025 15:52

El Comité de Evaluación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), entidad adscrita el Ministerio de Industria y Turismo, ha comunicado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta la renovación de la marca Q Calidad Turística en los diez espacios naturales protegidos de Castilla y León que contaban con esta acreditación.

La comunidad es el territorio autonómico nacional con más áreas naturales protegidas certificadas con este distintivo de calidad.

La renovación se produce tras haber superado la correspondiente auditoría del sistema de calidad turístico implantado, reafirmando el compromiso de la Junta de Castilla y León con la excelencia en la gestión turística, la sostenibilidad y la mejora continua de los servicios ofrecidos a los visitantes de sus espacios naturales.

Así, los espacios naturales protegidos de Castilla y León distinguidos con la Q Calidad Turística destacan por su gestión eficiente, accesibilidad, información al visitante, conservación del entorno natural y compromiso con el desarrollo sostenible.

En la provincia de Burgos, han renovado los monumentos naturales Monte Santiago y Ojo Guareña; en Salamanca, el parque natural Las Batuecas–Sierra de Francia; y en Soria, el parque natural Cañón del Río Lobos. Asimismo, en la provincia de Segovia, mantienen la Q Calidad Turística los parques naturales Hoces del Río Duratón y Hoces del Río Riaza. También conservan su acreditación el parque natural Montaña Palentina, en Palencia; el parque regional Montaña de Riaño y Mampodre, en León; y, en la provincia de Ávila, el parque regional Sierra de Gredos, junto con la reserva natural Valle de Iruelas.

De esta forma, Castilla y León se consolida como la comunidad autónoma española con mayor número de espacios naturales certificados bajo este prestigioso sello de calidad, avalando la gestión responsable, la atención al visitante y la conservación del medio natural.

La entrega oficial de los diplomas tendrá lugar en enero del próximo año, durante la tradicional 'Noche de la Q', que se celebrará en Madrid, en un evento que reúne a representantes del sector turístico nacional para reconocer el esfuerzo y la excelencia de los destinos y entidades certificadas.

Con esta renovación, la Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por un turismo de calidad, sostenible y competitivo, que promueve la protección del patrimonio natural y la mejora de los servicios turísticos como pilares fundamentales para el desarrollo equilibrado de las zonas rurales y la consolidación de la Comunidad como referente en turismo de naturaleza.

Q Calidad Turística en espacios naturales protegidos.

La marca Q Calidad Turística es un distintivo otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), entidad reconocida oficialmente por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo. Esta certificación acredita que un destino, servicio e instalación cumplen con rigurosos estándares de calidad, seguridad y profesionalidad, garantizando al visitante una experiencia turística satisfactoria, fiable y de alto nivel.

Entre los beneficios del sistema de calidad turística para el visitante se pueden citar:

Garantía de calidad en los productos y servicios ofrecidos por los espacios naturales protegidos certificados.

Participación del visitante en la mejora del espacio natural protegido certificado (tratamiento de quejas, reclamaciones, sugerencias y sistemas de encuestas).

Mayor confianza en la profesionalidad del personal.

Adecuación de los servicios a las expectativas y necesidades del visitante.

Mayor seguridad en la elección del espacio natural protegido.

Entre las ventajas del sistema de calidad turística para la administración cabe mencionar:

Mejora de la gestión, que se refleja en la excelencia del servicio.

Mayor satisfacción del visitante, debido a que el sistema de calidad permite conocer las expectativas de éste.

Inmersión en un proceso de mejora continua del espacio natural protegido.

Aumento de la formación del personal, lo que redunda en un refuerzo de la motivación de éste y contribuye a su integración.

Mejora de la eficacia de las herramientas de gestión.

Reconocimiento por parte del sector turístico y del visitante.

Utilización de la Q como instrumento de promoción y comercialización.

Nueva visión del espacio natural protegido como un 'todo'.

Para la obtención de la marca Q deben superarse de forma continuada los ciclos de auditorías, que constan de tres anualidades. El primer año con auditoría de certificación o renovación, y el segundo y tercero, con sendas auditorías de seguimiento, comenzando posteriormente un nuevo ciclo para la renovación.