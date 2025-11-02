Domingo, 02 Noviembre 2025
Buscar
Cubierto
11.1 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Junta de Castilla y León

CyL | Junta de Castilla y León

La Junta regula FP "a medida" para adaptarse a necesidades de alumnado

La Consejería de Educación publicará próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la regulación de la oferta modular para ciclos formativos y cursos de especialización, una regulación que se aplicará en los centros docentes públicos y privados de la Comunidad.

Esta formación 'a medida' se irá implantando progresivamente, priorizando ofertas que permitan que el alumnado pueda superar los módulos asociados a un certificado profesional en tan solo un curso escolar.

La norma también especifica los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión para los estudiantes que quieran matricularse en esta modalidad.

El departamento que dirige Rocío Lucas confía en que esta nueva norma fortalezca las relaciones de centros docentes con empresas, mejorando la eficacia de la formación.

De esta forma, se mejorará la empleabilidad y la inclusión social, al permitir la matrícula de trabajadores que no cumplen los requisitos de acceso tradicionales y que alinee la formación con las necesidades del mercado de trabajo.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: cyl

Subsección: Junta de Castilla y León

Id propio: 94041

Id del padre: 97

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia