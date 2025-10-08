La Junta promociona la oferta turística de Castilla y León en Italia

Miércoles, 08 Octubre 2025 16:11

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte participa del 8 al 10 de octubre en la Feria TTG de Rimini (Italia). Más de 120.000 italianos visitaron el año pasado la Comunidad.

La Junta de Castilla y León continúa con su estrategia de promoción turística internacional, participando en certámenes profesionales de países considerados prioritarios para los intereses de la Comunidad.

En esta ocasión, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte participa desde hoy y hasta el viernes 10 de octubre, en la Feria TTG de Rimini, considerada la feria turística más importante en Italia, que cuenta con un carácter exclusivamente profesional.

Según fuentes de la propia feria, el pasado año 2024 el certamen contó con más de 70.000 profesionales acreditados, de los cuales más de 1.000 fueron operadores turísticos.

Castilla y León participa dentro del stand que representa a España, junto a comunidades y destinos nacionales.

Para esta ocasión, contará con un mostrador promocional donde dará a conocer la oferta turística de la Comunidad, centrada en los principales intereses demandados por el mercado italiano, como son la oferta patrimonial, cultural y las propuestas de turismo religioso con especial incidencia en la promoción del Camino de Santiago, además del creciente interés por la enogastronomía de Castilla y León.

También, en el espacio promocional estarán presentes representantes del sector empresarial de la Comunidad, que mostrarán sus productos turísticos especializados.

De igual forma, la Consejería participará en la jornada comercial que organiza la propia feria, un workshop en el que está prevista la participación de alrededor de 150 operadores turísticos especializados, principalmente italianos, aunque también de otras nacionalidades.

La Consejería refuerza su participación en la feria italiana con acciones de promoción a prescriptores y público final, y programando encuentros de trabajo con turoperadores especializados en turismo cultural-religioso y prensa especializada.

Mercado italiano

El mercado italiano es clave en la apuesta de la Consejería para la internacionalización turística.

El pasado año 120.069 italianos visitaron la Comunidad, incrementándose los datos un 1,59 % con respecto al año anterior.

De esta forma, Italia, con un 5,19 por ciento del total de turistas internacionales, se sitúa en el séptimo mercado emisor internacional hacia Castilla y León, por detrás de Francia, Portugal, Reino Unido, Benelux, EE.UU y Alemania.