La Junta aprueba el techo de gasto para 2026, el más alto de la historia

Jueves, 09 Octubre 2025 12:53

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana el límite de gasto no financiero para 2026, también conocido como techo de gasto, que alcanza los 14.183,28 millones de euros, el más alto de la historia, y que supone un incremento del 5,14 % respecto al de 2025. Es un paso previo para la aprobación de los presupuestos regionales de 2026.

Asimismo, se ha actualizado el cuadro macroeconómico del ejercicio 2025 con un crecimiento del PIB que alcanzaría en 2,8 % frente a la estimación inicial del 2 %.

El techo de gasto aprobado resulta de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad en 2026, que se sitúan en 14.122,12 millones de euros más los recursos asociados al déficit, fijado para las Comunidades Autónomas en el -0,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional y que equivale a 82,89 millones de euros.

A la cantidad resultante hay que restarle 21,73 millones de euros como consecuencia de los ajustes de la Contabilidad Nacional.

La cifra del déficit del -0,1 % del PIB regional se toma como referencia sobre la base de la comunicada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en julio de 2024, dado que esta cifra no se ha modificado desde entonces por parte del Gobierno y no se ha celebrado aún CPFF al efecto.

Así el déficit de referencia para el techo de gasto se sitúa en el -0,1 % y la deuda se sitúa por debajo del 18,5 % del PIB.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala las previsiones macroeconómicas para 2026 presentadas por la Comunidad que estiman un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) regional del 2,2 por ciento, una tasa de paro del 8 % y un aumento del empleo equivalente a tiempo completo del 1,8 %.

Asimismo, la AIReF también destaca que Castilla y León cumple satisfactoriamente con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la UE.

Las cuentas de la Comunidad tienen como objetivo avanzar de forma sostenible en el crecimiento económico y en la creación de empleo en un contexto de incertidumbre condicionado por un lado por el impacto de las medidas de política arancelaria en el mercado internacional, que se pueden traducir en menores crecimientos de la demanda externa; y, por otro, por los actuales riesgos de las tensiones geopolíticas, la inestabilidad financiera y la incertidumbre derivada de la evolución futura de las políticas económicas.

Asimismo, las cuentas de la Comunidad tienen como objetivo apoyar a las familias y sectores productivos con especiales dificultades y consolidar servicios públicos de calidad.