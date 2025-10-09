"Tierra de Sabor" patrocina a selecciones de fútbol para reforzar proyección de la Comunidad

Jueves, 09 Octubre 2025 19:59

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en Las Rozas, en la presentación del acuerdo de patrocinio por parte de 'Tierra de Sabor' a las selecciones absolutas de fútbol masculina, femenina y Sub-21 alcanzado con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que tiene como objetivo reforzar la proyección de la Comunidad y de su sector agroalimentario a nivel nacional e internacional.

Fernández Mañueco ha destacado que, a través de este patrocinio, la imagen de Castilla y León estará presente en los éxitos futuros de las selecciones españolas masculina y femenina y Sub-21, que se encuentran entre las más admiradas del mundo.

La Comunidad comparte los valores de unidad, esfuerzo, excelencia y compromiso que representan estos equipos

El contrato de patrocinio del Gobierno autonómico, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, con la Real Federación Española de Fútbol está valorado en 2,9 millones de euros y tiene vigencia hasta agosto de 2028.

Este acuerdo forma parte del impulso por parte de la Junta de un plan estratégico de 'Tierra de Sabor'.

El objetivo es ampliar la presencia, la notoriedad y la difusión de esta marca de garantía, que agrupa a 900 empresas y más de 6.000 productos de calidad de la Comunidad, contribuyendo a crear oportunidades, riqueza y empleo.

A través de este patrocinio, se busca aprovechar la visibilidad y el seguimiento del fútbol para reforzar la proyección nacional e internacional de Castilla y León y de su sector agroalimentario, uno de los más potentes de España.