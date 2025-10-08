El sector agroalimentario, segundo más relevante en exportaciones de Castilla y León

Miércoles, 08 Octubre 2025 09:34

El sector agroalimentario es el segundo más relevante en el conjunto de las exportaciones de Castilla y León, con un peso del 17 por ciento y un volumen de 3.485 millones de euros en 2024.

Estos datos se traducen en unas cifras de récord histórico en el último año y un crecimiento del 3 por ciento respecto a 2023, segúnha resaltado el viceconejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, en su visita a la Feria ANUGA para respaldar a las empresas agroalimentarias de la Comunidad.

La Comunidad ocupa el octavo puesto en el ranking nacional, con una balanza comercial positiva de 1.575 millones de euros y una tasa de cobertura del 182 por ciento.

Los productos estrella incluyen carne porcina, jamón, embutidos, vino, queso, café y productos de panadería.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), apoya la participación de 56 empresas agroalimentarias de la Comunidad en la Feria ANUGA 2025, que se cierra hoy en Colonia (Alemania).

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor representación empresarial, con 36 empresas en los stands institucionales y otras 20 de forma individual. Este evento, considerado el mayor escaparate mundial del sector, acoge a más de 7.300 expositores de 100 países.

En esta ocasión el peso específico lo tiene el sector del cárnico, jamón y embutidos con 16 empresas seguido del de dulces y productos de panadería con siete empresas y cinco de productos lácteos. También están presentes representantes de la Comunidad en el ámbito de las conservas, legumbres, setas y trufas, aperitivos y kombucha.

Por otra parte, Alemania es el cuarto destino de las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad, tras Portugal, Francia e Italia.

El conjunto de todos ellos se lleva el 54 % del total de lo exportado en este sector.

En 2024, las ventas al país germano alcanzaron los 202 millones de euros, el mayor volumen histórico, con un crecimiento del 38 % en cinco años.

El 70 % de las exportaciones a este país son productos transformados, entre los que destaca el café, whisky, vino, panadería y jamón. También han registrado aumentos significativos en los últimos años las exportaciones de aceite de oliva, conservas de hortalizas, tocino, alimentación animal, patatas y carne bovina.

Castilla y León cuenta con 672 empresas exportadoras a Alemania, de las cuales el 60 % lo hacen de forma regular. Un 46 % de estas se enmarcan en el sector de alimento y bebidas.

130 por ciento más gasto de apoyo a la promoción internacional

La Junta ha incrementado un 130 % el gasto en promoción internacional desde 2022, alcanzando los 6,14 millones de euros en 2024, sumando un total de 13.937.618 euros desde el inicio del plan. Además, ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas que subvenciona hasta el 60 % del esfuerzo exportador, con medidas de pago simplificado.

En este aspecto, y desde 2022 se ha apoyado con más de 7,5 millones de euros a 950 empresas para impulsar su expansión internacional. Así, y dentro del V Plan de Internacionalización en vigor hasta 2027, se aprobó en abril de este año un Marco de Actuaciones parar ofrecer un apoyo integral a las empresas y hacer frente a los aranceles que anunció en su momento Estados Unidos.

El plan contempla nueve líneas de actuación frente a los aranceles, incluyendo financiación, eficiencia energética, diversificación de mercados, promoción sectorial y captación de inversión extranjera.

La estrategia de internacionalización se apoya en una red exterior con presencia en 19 destinos en 16 países, que coordina la participación empresarial en ferias y mercados internacionales. Desde 2022, se han realizado más de 300 acciones de promoción con 3.576 participaciones empresariales. Además, se han formado más de 1.300 profesionales en comercio exterior y se han atendido cerca de 4.800 consultas empresariales sobre 110 países.