La Junta promociona la Comunidad como destino de rodajes

Viernes, 03 Octubre 2025 14:47

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha participado hoy en la presentación de la quinta edición de la ‘Shooting Locations Marketplace’, que se celebrará en Valladolid los días 15 y 16 de octubre, con el objetivo de promocionar a Castilla y León como destino de rodajes a través de este encuentro comercial, considerado ya uno de los más importantes a nivel internacional.

Mar Sancho ha destacado “el buen momento que vive Castilla y León en rodajes cinematográficos, con 339 en Castilla y León en 2024, que incluyen largometrajes, series, programas de televisión y producciones publicitarias, con un incremento del 27,93 por ciento respecto a los contabilizados el año anterior”.

Una tendencia que “estamos viendo que continúa en 2025 y que afianza nuestro posicionamiento como destino de localizaciones cinematográficas y proyectos audiovisuales”.

La viceconsejera ha señalado cómo “somos conscientes que muchos profesionales de la industria audiovisual pueden descubrir en esta tierra el lugar más adecuado para realizar sus producciones y por ello apostamos por un evento como ‘Shooting Locations Marketplace’, una feria que se está consolidando como uno de los encuentros profesionales del sector audiovisual más importantes a nivel internacional”.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se trabaja en la promoción de la Comunidad como destino de rodajes a través de la ‘Castilla y León Film Commission’, como herramienta de trabajo para llegar a los localizadores, al público objetivo, atrayendo más producciones audiovisuales hacia Castilla y León y contribuyendo, así, al crecimiento del sector en la Comunidad.

La ‘Castilla y León Film Commission’ trabaja de forma directa con localizadores, directores de arte y productores. Además, Castilla y León cuenta con una importante red de Film Commissions y Film Offices por toda la Comunidad que tienen como objetivo facilitar todas las necesidades de un rodaje.

La quinta edición del Shooting Locations Marketplace incorpora nuevos destinos de rodajes y empresas del sector, además de la participación de profesionales del sector con 66 destinos de 12 países, 19 empresas y 68 localizadores, productores y creativos de 24 países diferentes.

Además, por primera vez, contará con la presencia de film commissions y localizadores de oriente, con países como Tailandia, Corea del Sur o la región saudita de Al-Ula y el Kurdistán; y en otro ámbito geográfico, la Red Iberoamericana de Film Commissions.

Este año, aumenta el número de empresas privadas, con 19 compañías de diferentes perfiles: estudios de grabación, hoteles y proveedoras de servicios para rodajes de España, Portugal, Jordania, Estonia y Hungría.

Encuentro comercial y viaje de familiarización

El encuentro comercial contará con alrededor 68 localizadores y productores que trabajan con compañías tan relevantes como Amazon, Annapurna, CBS Studios, la coreana Climax, Focus Features, Marvel, etc. Los profesionales que trabajan en los potentes mercados estadounidense y británico suman el 55 % del total de participantes. El objetivo del encuentro es generar contactos entre oferta y demanda.

El programa de trabajo de ‘Shooting Locations Marketplace’, incluye un programa de conferencias y mesas redondas en las que analizan aspectos como la pujanza en las localizaciones asiáticas en producciones internacionales, la búsqueda de nuevos escenarios o los retos para ser competitivos en el mercado global.

La conferencia inaugural correrá a cargo de la productora Anna Saura, responsables del primer documental coproducido por España e India. Además, desde la ‘Castilla y León Film Commission’ se moderará una mesa redonda titulada “Hidden Treasures” con la participación de las film commissions de Kurdistan, Eslovaquia e IBEROFIC (Red Iberoamericana de Film Commissions).

Desde la Consejería se colabora, también, en la organización de un viaje de familiarización que tendrá lugar del 17 al 21 de octubre en el que participarán diez localizadores, directores de arte o productoras de EEUU, Reino Unido, Alemania, Italia y España, que visitarán localizaciones de las provincias de Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia.