La Junta impulsa nuevas oportunidades laborales para 2.000 desempleados en la Comunidad

Sábado, 30 Agosto 2025 16:54

Con el fin de favorecer el desarrollo profesional de unas 2.000 personas en situación de desempleo, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo va a invertir un total de 7.466.976 euros a través de los proyectos aprobados en el marco del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI) que se desarrollará hasta el próximo 31 de enero.

Esta iniciativa, gestionada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), representa una oportunidad para la cualificación y la reincorporación al mercado laboral de sus participantes, que recibirán un apoyo integral en orientación profesional, formación dual, e inserción laboral.

De acuerdo con la resolución aprobada en los últimos días, a través del programa OFI se desarrollarán, entre los meses de septiembre y enero, un total de 82 proyectos de itinerarios integrados de empleo, que abarcan 9 familias profesionales diferentes y en línea con las actuales demandas del mercado de trabajo.

Los itinerarios engloban orientación profesional con un acompañamiento personalizado, acciones de formación para el empleo que conducen a la obtención de certificados profesionales y acciones para la inserción laboral que incluyen compromiso de inserción para buena parte de los participantes.

Los proyectos, que se ejecutarán a través de entidades de formación debidamente acreditadas, están diseñados para mejorar las oportunidades de empleo y la cualificación profesional de personas en situación de desempleo.

Los participantes deberán estar inscritos como demandantes de empleo, o de servicios previos al empleo, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y reunir los requisitos de titulación y/o experiencia profesional exigidos para la especialidad formativa del itinerario en el que se vaya a participar.

En su conjunto, los programas aprobados contemplan la asistencia de unos 2.000 desempleados. Se espera que alrededor de 1.500 alcancen una cualificación profesional acreditada, y, al menos, 400 logren su inserción en el mercado laboral dentro del mes siguiente a la finalización de su participación en el proyecto.

El programa constituye una apuesta por mejorar las oportunidades y el futuro laboral de las personas que buscan empleo, aprovechando su potencial y facilitando su acceso o reincorporación a un mercado laboral en constante evolución.

Paralelamente, contribuye a dar respuesta a las necesidades profesionales de las empresas de la comunidad, mejorando su competitividad y su crecimiento.