La Junta amplia hasta 30 de noviembre medidas preventivas frente a DNC

Viernes, 07 Noviembre 2025 09:35

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado hoy la resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León por la que se establecen medidas cautelares de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) desde el 9 hasta el 30 de noviembre.

Las decisiones adoptadas, consultadas con las Organizaciones Profesionales Agrarias, están destinadas a minimizar el riesgo de aparición de la enfermedad, reforzar la protección de la cabaña ganadera y dar estabilidad al sector en consonancia con la resolución anterior del pasado 25 de octubre.

El texto recoge la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales (salvo perros, gatos y otros animales de compañía) cuando concurran animales procedentes de más de un Código de Explotación Agraria (CEA).

Igualmente, se mantiene la suspensión del Mercado Nacional de Ganados de Salamanca y la obligatoriedad de realizar la desinsectación de los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada de bovinos en Castilla y León.

También deberán desinsectarse los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies, con carácter previo a la salida de la explotación ganadera con destino a vida.

En los casos de explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo (áreas donde ya se ha vacunado y se puede autorizar la salida de animales) serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial, inmovilización cautelar durante 21 días de todos los bovinos de la explotación y a la desinsectación de estos.

La resolución podrá prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la DNC, que, en estos momentos, afecta únicamente a la provincia de Gerona, en la que se han detectado un total de 18 focos.

Desde la Junta de Castilla y León se ha recordado en un comunicado a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas, la necesidad de reforzar la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos.

La DNC no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.