La Junta aborda con Mesa de la Madera necesidades del sector tras grandes incendios forestales

Martes, 23 Septiembre 2025 08:19

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL) en el que han avanzado medidas a corto, medio y largo plazo, además de poner en relieve las demandas del sector forestal.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL) ban mantenido una reunión con el fin de continuar los ya habituales contactos entre ambas entidades y, muy especialmente, trasladar las necesidades e inquietudes específicas derivadas de los grandes incendios registrados el pasado mes de agosto.

El encuentro ha sido presidido por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha trasladado a la Mesa la situación vivida durante este verano en relación con los incendios forestales.

Asimismo, ha recordado las últimas normas publicadas por al Junta referentes al sector forestal, como son los decretos de cambio de uso, de aprovechamiento de montes de particulares o el de planificación forestal.

También ha expuesto las medidas que se han comenzado a adoptar como consecuencia de esta situación, con propuestas de actuación a corto, medio y largo plazo.

Por parte de la MIMCyL se ha valorado positivamente la información recibida y el interés de la Consejería en promover un consenso para ofrecer soluciones más eficaces en coordinación con el sector forestal.

La Mesa, ante la preocupación por este tipo de situaciones de incendios forestales extremos, ha convenido con el consejero la necesidad de trabajar activamente para evitarlos mediante análisis profundos y rigurosos y contando con expertos, profesionales, propietarios forestales y empresas del sector.

En la reunión se ha constatado que Castilla y León ha contado con un enorme potencial de creación de empleo y riqueza en el ámbito forestal, pero se ha advertido de la urgencia de incrementar la actuación para que estas posibilidades no se mermen, sino que se maximicen.

Para ello, se ha considerado esencial potenciar una gestión forestal profesional en colaboración con las empresas del sector, y se han señalado como aspectos prioritarios:

La consideración conjunta de lo forestal y lo agrario.

La reactivación del manejo del territorio rural.

La reordenación de la propiedad forestal mediante concentraciones parcelarias, asociacionismo forestal u otras fórmulas equivalentes.

La promoción de los aprovechamientos de madera y otros productos forestales.

La reducción de la intervención administrativa en el desarrollo de actividades de gestión del medio forestal.

De esta manera, en la reunión se ha concluido que en las medidas que se están diseñando y adoptando y en las que se conformen se trabaje de forma ambiciosa para fortalecer todo el sector forestal —empresas de servicios, trabajos, transformación de la madera y Administración—, de manera que se gestione eficazmente el extenso territorio de Castilla y León y se prevengan en la mayor medida posible los daños de los incendios.

Asimismo, se ha reiterado la necesidad de incrementar la movilización de madera para garantizar la viabilidad de la industria forestal, de disponer de personal cualificado —escaso en todos los ámbitos— y de reforzar la colaboración con el sector para mejorar la prevención y extinción de incendios, así como incrementar la gestión forestal sostenible, que es también prevención.

En conclusión, se ha acordado la necesidad de un cambio de enfoque que priorice la intervención en el territorio, genere empleo, aproveche los recursos forestales, apoye al propietario privado y otorgue al sector forestal la relevancia que realmente tiene, en consonancia con la oportunidad de futuro que ha representado para la Comunidad, lo que redundará sobre una mayor gestión forestal, en más prevención y resiliencia ante los incendios forestales.