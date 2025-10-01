Castilla y León mejora calificación financiera de agencia Moody´s por su buena gestión presupuestaria

Miércoles, 01 Octubre 2025 11:41

Castilla y León ha alcanzado la calificación crediticia A3 asignada por Moody’s como reconocimiento a su fortaleza crediticia, en coincidencia con la decisión de la agencia de mejorar la nota del Reino de España adoptada el pasado día 26 de septiembre.

Se trata del nivel más alto que ostenta la Comunidad desde junio de 2012 y da continuidad al cambio de tendencia iniciado en febrero de 2014, cuando la agencia aumentó un escalón el ‘rating’ autonómico, tras las sucesivas rebajas registradas en los peores años de la gran recesión. Además, supone recuperar una calificación de rango alto al incorporar el código ‘A’, indicativo de buena calidad crediticia.

Esta revisión al alza obedece a diversos factores, cuya potencialidad ya recogía la propia agencia en su informe de opinión del pasado mes de agostom según ha señalado la Junta.

Por un lado, Moody’s ha valorado positivamente la buena gestión presupuestaria que viene desarrollando la Junta de Castilla y León, con déficit controlado y que espera que se siga manteniendo en el futuro.

Asimismo, otro elemento que fundamenta esta decisión es que el endeudamiento de la Comunidad se mantenga en niveles razonables con una carga financiera moderada y que se prevé pueda reducirse en los próximos años.

En este sentido, los datos publicados periódicamente por el Banco de España señalan que Castilla y León va reduciendo de forma progresiva su deuda en términos de PIB. Así, a principios de este año alcanzó el menor nivel de esta ratio desde 2014.

De igual forma, de acuerdo con los datos conocidos ayer, correspondientes a 30 de junio de este año, Castilla y León tenía una ratio deuda/PIB inferior en 2,2 puntos porcentuales a la media española (18,8 % frente al 21 %).

Moody’s también subraya como aspecto positivo la capacidad de la Comunidad para captar financiación en los mercados de deuda gracias a la buena accesibilidad a los mismos.

Castilla y León siempre ha optado por tener una presencia activa en los mercados financieros a través de distintos instrumentos de préstamos, bonos y emisiones de deuda pública –incluyendo operaciones de carácter sostenible– para cubrir las necesidades de endeudamiento y sólo ha recurrido a la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez habilitados por el Estado de forma puntual y extraordinaria.

Este movimiento de mejora de la calificación incrementa el atractivo y confianza de los inversores al darles mayor certidumbre, lo que se traduce en una reducción de la factura de intereses a la hora de obtener financiación en el mercado, ya que una mejor calificación conlleva menor posibilidad de impago, y por tanto, menor riesgo.

Finalmente, la agencia internacional de calificación ha atribuido a la nota asignada la perspectiva de estable, lo que refleja su opinión de que la Comunidad de Castilla y León puede mejorar sus principales indicadores en el futuro.