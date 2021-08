UGT acusa a Casado de oscurantismo en Atención Primaria

Miércoles, 18 Agosto 2021 14:24

UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha denunciado el “oscurantismo” y la falta de la más mínima información sobre los planes de la consejera de Sanidad para la eufemística “reestructuración” de la Atención Primaria sobre todo en el mundo rural.

“Nos tenemos que enterar de lo que afecta a trabajadores y usuarios de la sanidad pública por sus desayunos con los medios de comunicación”, ha criticado el secretario autonómico de Sanidad del Sindicato, Miguel Holguín, “hurtando cualquier tipo de debate o negociación, lo significa una falta de confianza en que sus propios proyectos resistan la crítica constructiva o una excesiva soberbia impropia de quien ocupa ese cargo”.

Desde UGT se han referido al Plan Aliste en su versión X.0, y que ahora parece que sufrirán los segovianos, como una muestra más de las verdaderas intenciones de la Consejería de Sanidad, que no son otras, han señalado, que “abaratar y precarizar la atención sanitaria de los supervivientes de la Castilla y León vaciada” a través de la supresión de, por lo menos, 19 plazas médicas sustituyéndolas por plazas de enfermería, la implantación de los Centros de Atención Diaria (CAD), herederos de los Centros Rurales Agrupados Sanitarios (CRAS), con la finalidad de que el término Diaria mitigue las críticas, y todo ello sin conocerse dato alguno sobre la “beatitud” de los resultados obtenidos en la aplicación en Zamora del plan inicial, actitud que las citadas fuentes sindicales han definido como de “una huida hacia delante en toda regla”.

Holguín va más allá al denunciar que no solo es un problema de déficit de información, es que no se escucha a nadie que no acuda a las “reuniones impositivas” a aplaudir las ocurrencias de la dra. Casado y acólitos, “ni el personal de los Centros de Salud, la Junta de Personal del Área de Salud de Segovia, las plataformas en defensa de la sanidad pública segoviana han dado el visto bueno al plan presentado”, ha manifestado el secretario de Sanidad de UGT quien, sarcásticamente, ha apuntado que “desde la Mesa Sectorial tendremos que solicitar a los medios de comunicación que nos inviten a sus desayunos para poder coincidir con la consejera y que nos informe de sus planes”.

Por último, la organización sindical ha mostrado su hastío ante el “discurso hipócrita de la consejera de Sanidad” y la recurrente “resistencia al cambio” que utiliza para catalogar cualquier crítica dirigida a su plan.

Para el secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos de Castilla y León “es de un engreimiento casi patológico creerse en posesión absoluta de la verdad, rehuyendo el consenso y el debate”, que son precisamente las dos únicas herramientas imprescindibles para poder salvar la Atención Primaria de calidad en nuestros pueblos.

“Al final, quien se nos vendió como la salvadora de la Sanidad Pública de la Comunidad ha devenido en la Nerón de la misma reduciéndola progresivamente a cenizas”, ha sentenciado.