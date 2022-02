Tudanca: "Voy a seguir liderando el proyecto socialista"

Martes, 15 Febrero 2022 16:26

El secretario general del PSOECyL insiste en que El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, se ha mostrado rotundo en afirmar hoy que sigue en pie y va a seguir liderando el proyecto del PSOE de Castilla y León.

“Sigo en pie, sigo adelante y voy a seguir liderando el proyecto del PSOECyL. No voy a fallar a la gente”, ha remachado.

Así lo señaló Tudanca tras reunirse con el Consejo Territorial del PSOECyL y la Comisión Ejecutiva Autonómica a cuyos miembros agradeció “el respaldo y el afecto” de todos los compañeros de la formación tras los resultados de las elecciones del domingo.

Tudanca defendió que el PSOE de Castilla y León ha construido “una alternativa fuerte y potente” y es la única que existe en Castilla y León que “sigue en pie, sigue viva” y el partido está “más unido y más fuerte que nunca”.

Sobre el escenario que se ha abierto, Tudanca recordó que la responsabilidad de formar gobierno es de Mañueco y del PP pero

advirtió: “Abandonen toda esperanza quienes quieran sembrar dudas sobre la unidad del PSOE”.

Se realizará ahora, dijo, un debate y una reflexión pero rechazó intentos de abrir divisiones en un partido que ha conseguido el 30 por ciento de los votos de los castellanos y leoneses.

Además, recordó que ahora se habla de cordón sanitario a la extrema derecha cuando el PP ya gobierna en Palencia, Aranda de Duero y El Espinar e insistió el PSOE lleva 140 años haciendo cordón sanitario a la extrema derecha. “Llevamos 140 años luchando contra el fascismo y la intolerancia y haciendo que el país avance en derechos y libertades. No tenemos nada que demostrar” remachó.

"Lo hemos dado todo. Lo he dado absolutamente todo. Me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero. Pero no ha sido suficiente. Tened claro que otros vendrán que harán más y que lograrán que el cambio llegue a Castilla y León", aseguró Tudanca en la noche electoral tras la nueva derrota del PSOE en las urnas.