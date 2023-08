Tudanca: “El PSOE dará el impulso que Castilla y León necesita"

Jueves, 31 Agosto 2023 16:26

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha subrayado hoy, en el inicio del curso político, que su partido dará a la Comunidad el impulso que necesita.

“Como la vida sigue igual en el Gobierno de Castilla y León, como no generan más que inestabilidad e inseguridad, como no son capaces de presentar medidas que impulsen política, social y económicamente esta Comunidad, como siguen en manos de la extrema derecha, como no son capaces de anteponer los intereses de los castellanos y leoneses a los del Partido Popular, pues este impulso lo dará el Partido Socialista de Castilla y León”, ha señalado Tudanca

De hecho, ha anunciado que en el primer Pleno de este nuevo período de sesiones el Grupo Socialista presentará una propuesta para que se apruebe una ley de reto demográfico que blinde los servicios y establezca incentivos fiscales para la ciudadanía que viva en zonas despobladas.

Además, ha exigido la gratuidad de libros de texto y todo el material didáctico a “todos” los niños y niñas, una medida que rondaría los 50 millones de euros que se sufragarían sin problemas gracias a los 500 millones que el Gobierno de España ha entregado en lo que llevamos de año a la Junta de Castilla y León.

Por eso, se ha preguntado“¿a qué ha destinado Mañueco ese dinero?” cuando entre las medidas estrella anunciadas ayer por el titular de la Junta figura un cheque de entre 1.000 y 2.000 euros para ayudar a financiar la mudanza de aquellas familias que acudan de otras comunidades autónomas al medio rural de Castilla y León.

Tudanca se ha mostrado muy crítico con las medidas anunciadas ayer porque, ha sostenido, es “un plan que confirma que no hay un Gobierno sino dos trozos de Gobierno, uno del PP y otro de Vox” y que, en realidad, se trata de “un plan publicitario de las consejerías del PP” puesto que, tanto en este plan como en el del año anterior, son medidas únicamente procedentes de las consejerías del PP. No puede ser un auténtico plan de impulso económico sin medidas de las consejerías de Empleo, Industria o Agricultura, añadió.

Además, el líder socialista ha afeado a Mañueco que tardara diez días en pronunciarse sobre el caso Rubiales “por urgencias mediáticas” y ha anunciado que el Grupo Socialista llevará a las Cortes una iniciativa para impulsar la igualdad en el deporte de Castilla y León que incluye la equiparación de premios y dietas, la aplicación de un protocolo de obligado cumplimiento o medidas para que desaparezca la brecha salarial en el deporte entre mujeres y hombres.

“Las jugadoras de la Selección española han dado una lección; desde las instituciones no podemos dejar que esa lección caiga en saco roto”, ha concluido..