Tudanca acusa a la Junta de confundir a ciudadanos

Jueves, 29 Octubre 2020 13:17

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha calificado este jueves de "esperpento" lo vivido en la tarde de ayer por la Junta de Castilla y León para anunciar el confinamiento perimetral en la Comunidad.

Tudanca, a preguntas de los periodistas en la visita que ha girado al centro de salud de Almazán, ha señalado que no van a discutir las medidas que sean necesarias para primar la protección de la salud de los castellanos y leoneses, pero ha reconocido que no es capaz de entender "cómo anteponemos las decisiones que son beneficiosas para Castilla y León a intentar un pacto con la señora Ayuso, con el respaldo del PP nacional, visto lo que vimos ayer".

En este sentido ha censurado el rechazo del PP a la declaración del estado de alarma en España y le ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que coja el teléfono y haga rectificar al presidente del PP nacional, Pablo Casado.

"No hay ninguna otra herramienta que nos permita luchar contra el virus y es limitar los derechos de los españoles", ha reconocido.

Tudanca ha pedido que la Junta aclare el plan que tiene para combatir la pandemia, porque mientras el presidente Fernández Mañueco, según ha apuntado, anunciaba el cierre perimetral de la Comunidad hasta el 9 de noviembre, la consejera de Sanidad le pedía al ministro de Sanidad el confinamiento domiciliario a partir del 15 de noviembre.

"No es posible que juguemos con esa confusión a los ciudadanos y a los sectores económicos afectados, porque será muy difícil mantener un rumbo coherente y luchar de forma intensa contra la pandemia", ha manifestado