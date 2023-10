Subida del 5,3 por ciento de vivienda en alquiler

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León ha experimentado un incremento del 5,3 por ciento durante el último año hasta alcanzar los 7,6 euros mensuales por metro cuadrado, según el último informe de precios de idealista. En los últimos tres el precio de las rentas no ha sufrido alteraciones.

La mayoría de provincias de la región registran precios superiores a los que tenían hace tres meses.

La mayor subida trimestral se ha producido en Valladolid donde las rentas han crecido un 2,6%, seguida por la subida de Soria (2,3%), Zamora (2,2%), Ávila (1,7%), León (0,9%), Burgos (0,4%) y Palencia (0,3%). Segovia, por el contrario, es la provincia donde más han caído las rentas durante el verano ya que experimentaron un descenso del 1,1%, seguida de Salamanca (-0,6%).

La provincia más económica para alquilar una vivienda es la de Zamora, que ha situado sus precios en 5,8 euros/m2

. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Segovia, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 8,4 euros mensuales.

Capitales de provincia

La tendencia del alquiler en las capitales castellanoleonesas durante el último trimestre también es alcista, con Ávila (5%) a la cabeza de las subidas.

Le siguen Burgos (2,5%), Soria (1,7%), Valladolid (1,3%), Palencia y León (0,5% en ambos casos).

Zamora (-2,4%) encabeza las capitales en las que las rentas han descendido de forma trimestral, seguida de Salamanca (-0,9%) y Segovia (-0,8%).

Segovia se mantiene como la capital castellanoleonesa con los precios más elevados: 9,3 euros/m2, seguida de Salamanca (8,5 euros/m2), Burgos (8,1 euros/m2) y Soria (7,9 euros/m2). Zamora, en cambio, es la más económica con 6,1 euros/m2, seguida por Ávila (6,6 euros/m2) y Palencia (6,6 euros/m2).

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “tras cuatro meses de su aplicación, parece evidente que la ley de vivienda no ha conseguido el principal de sus objetivos: contener el precio de las viviendas en alquiler.

Las rentas siguen creciendo con fuerza en los principales mercados y más de 20 capitales marcan precios máximos desde que se tienen registros.

La oferta se sigue drenando y los potenciales inquilinos cada vez tienen más complicado poder acceder a una vivienda en alquiler, un drama que se hace aún más agudo en las familias y los colectivos más desfavorecidos.

Hay menos pisos y más gente buscando, por lo que los propietarios eligen siempre a quien les ofrezca una mayor seguridad jurídica y frente a impagos. En realidad no es nada que no se supiera con antelación y nada que no hubieran avisado ya los actores del mercado. Se han tomado como válidas medidas que en el pasado ya se habían visto sin efecto o negativas en otros mercados donde se habían implementado”.

Efectos de la Ley de Vivienda

El precio del alquiler de viviendas en España se incrementó un 0,3% durante los últimos 3 meses, pero todos los grandes mercados registraron fuertes subidas de precio. A cierre del mes de septiembre de 2023, arrendar una vivienda en nuestro país tenía un coste de 11,8 euros por metro cuadrado.

En la ciudad de Barcelona los precios se han incrementado un 6,6% en los últimos 3 meses. El metro cuadrado ha alcanzado los 20 euros/m2, una cifra que marca un nuevo máximo histórico en la ciudad. En tasa interanual, los precios son un 18,1% más caros en la ciudad que hace un año.

Madrid finaliza el tercer trimestre con una subida en el precio del alquiler de vivienda del 5,1% trimestral, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 17,7 euros, lo que también sitúa a la ciudad en máximos históricos. En tasa interanual el crecimiento ha sido del 10,7%.

El precio del alquiler subió un 4,2% en Valencia durante los últimos 3 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 12,4 euros, el nuevo máximo histórico de la ciudad. El incremento registrado en términos interanuales alcanza el 22,1%.

34 capitales españolas tienen precios más altos que antes de aprobarse la Ley de Vivienda. Las mayores subidas trimestrales en el precio del alquiler se han dado en Santa Cruz de Tenerife, donde han crecido un 10,2%, mientras que en San Sebastián y Lugo los incrementos han llegado al 6,8%.

Estas subidas han provocado que se hayan alcanzado nuevos precios récord en 4 de cada 10 capitales españolas, hasta un total de 21 ciudades. Se trata de Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón de la Plana, Granada, Guadalajara, Logroño, Lugo, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Soria, Tarragona, Valencia. Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

En estos 3 meses un total de 16 capitales han reducido sus precios, siendo Ceuta donde más se ha notado este decremento, un 6,4%. A continuación encontramos los descensos de Teruel (-3,4%), Huelva (-2,7%), Zamora (-2,4%), Jaén (-1,7%) y Salamanca (-0,9%).

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 20 euros/m2, seguida por Madrid (17,7 euros/m2) y San Sebastián (16,9 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa Palma (14,6 euros/m2) y ya en quinto lugar está Bilbao (13,2 euros/m2). En la parte baja de la tabla encontramos a Zamora (6,1 euros/m2), seguida por Cáceres y Ciudad Real (6,2 euros/m2 en ambos casos).