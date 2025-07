Silvia Clemente encabeza Nueve Castilla y León, nuevo partido para elecciones autonómicas

Jueves, 24 Julio 2025 18:06

La ex consejera del PP y ex presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha presentado este jueves un nuevo partido político que se presentará a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad.

Silvia Clemente, en su etapa de consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Clemente regresa a la política seis años después, tras dejar el Parlamento autonómico en 2019 para intentar ser candidata de Ciudadanos.

Hoy ha asegurado en la presentación del nuevo partido, Nueve Castilla y León, que no cree en los partidos tradicionales.

Ha confirmado que se presentará a las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán en principio a mediados de marzo de 2026.

Clemente ha señalado que regresa a la política, tras una profunda reflexión y con la intención de aportar aire fresco a Castilla y León.

En este sentido ha señalado que Nueve Castilla y León nace para “responder al declive de Castilla y León, la paralización de la comunidad y la pérdida de oportunidades”.

“Tenemos que dejar de perder oportunidades, tenemos todas las posibilidades de volver a jugar en la primera línea, nadie tiene en este país lo que tiene en Castilla y León”, ha subrayado.

Clemente ha pedido aprovechar el potencial de Castilla y León, la primera comunidad en recursos naturales, patrimonio y en bienes patrimonio de la Humanidad.

"No me sitúo en ninguna ideología porque no creo en los partidos tradicionales. Los he conocido, sé lo que pasa y no creo en ellos. ¿Cuáles son nuestros votantes? Todos los que crean en nosotros", ha respondido a preguntas de los periodistas.

Además se ha dirigido a los jóvenes para subrayar que "tenemos todas las posibilidades de volver a ser los primeros, de volver a jugar en la primera línea porque tenemos todo lo que necesitamos. Nadie tiene en este país lo que tiene Castilla y León y se están perdiendo oportunidades. Y los jóvenes se marchan. Y yo no puedo seguir viendo cómo los jóvenes se tienen que marchar de esta tierra para buscar el trabajo y las oportunidades en otros lugares".

Clemente abrirá ahora una ruta por las nueve provincias de Castilla y León para dar a conocer los nombres de su equipo.

"Hay un grupo de profesionales de todos los ámbitos, del mundo universitario, del mundo privado, de diferentes lugares", ha avanzado.

Sobre las propuesta de su nuevo partido, la segoviana ha avanzado que ya tienen "una propuesta para hacer mejor el sector agroalimentario, para actuar mejor en la Raya, una propuesta para que no se cierren fábricas como la Azucarera de La Bañeza,... Hay propuestas de trabajo. Y además aquí vamos a trabajar sin órdenes".

"Nadie nos va a dar órdenes desde Madrid. Los partidos aquí trabajan con órdenes desde Madrid. Y las órdenes de Madrid están muy alejadas de la realidad de Castilla y León. Nosotros no vamos a recibir órdenes, las órdenes nos las dan los ciudadanos", ha enfatizado.

Sobre posibles pactos con su ex partido, el Partido Popular, si su formación consigue representación en las Cortes de Castilla y León, ha emplazado a tomar la decisión cuándo toque.

"Vamos a trabajar. Quedan meses para las elecciones y ese puente lo cruzaremos cuando llegue", ha señalado.