SATSE rechaza peonadas para reducir listas de espera

Miércoles, 08 Junio 2022 16:22

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León ha rechazado hoy el autoconcierto que ha planteado la Consejería de Sanidad para abrir los quirófanos por la tarde y reducir las listas de espera quirúrgicas.

SATSE Castilla y León votó en contra de esta autoconcertación, las denominadas peonadas, durante la última Mesa Sectorial porque unidades como la REA, la de Cirugía Mayor Ambulatoria y las unidades de hospitalización quirúrgicas van a recibir mayor número de pacientes que precisan cuidados específicos de los que tienen habitualmente con el mismo número de enfermeras y enfermeros que antes.

El Sindicato de Enfermería ha pedido que se refuercen con más personal enfermero dichas unidades y si no fuera posible, porque no olvidemos que la bolsa de empleo de enfermeras no tiene candidatos ya, que se habilite también la autoconcertación en estas unidades con listados de enfermeras y enfermeros voluntarios.

Con la situación actual, y tal como está redactado este plan, las enfermeras y enfermeros de estas unidades verán reducidos sus descansos para poder afrontar ese aumento de la carga asistencial o bien el mismo número de enfermeras tendrá que atender a un mayor número de pacientes, lo que disminuye la calidad y pone en riesgo la seguridad de los mismos.

Asimismo, SATSE Castilla y León ha advertido a la Consejería de Sanidad de que para reforzar este plan no se puede recurrir al personal enfermero del quirófano de Urgencias, una situación que ya se vivió en momentos anteriores, hace años, cuando se realizaban peonadas en los hospitales de la Comunidad.

SATSE alerta de que esta situación se suma a la falta de enfermeras suficientes con que cuenta el Sistema de Salud de Castilla y León y a unas ratios de pacientes por enfermera muy elevadas en los centros hospitalarios, debido a que, además, Sacyl no encuentra enfermeras suficientes por las condiciones laborales que ofrece, que hacen que estas profesionales decidan marcharse a trabajar a otras comunidades donde obtiene mejores contratos de trabajo.

El Sindicato de Enfermería de Castilla y León también sostiene que el nuevo plan de autoconciertos se une también a la dificultad que va a tener Sacyl este verano para cubrir las vacaciones de las enfermeras y enfermeros, lo que puede sobrecargar aún más a un colectivo que viene sufriendo una situación especialmente penosa, con un tremendo sobreesfuerzo, agravado desde la llegada de la pandemia

“Sacyl tiene que plantearse una mejora de las condiciones laborales de las enfermeras en nuestra comunidad, equiparadas al resto de comunidades autónomas, porque si no se lo toma en serio, vamos a tener graves dificultades para atender a la población”, ha añadido SATSE Castilla y León.