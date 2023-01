Petición para retirar honores a franquistas

Jueves, 12 Enero 2023 13:30

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha registrado una reclamación en las diputaciones provinciales de Castilla y León, en los ayuntamientos de capitales de provincia y a la Junta para que lleven a cabo la retirada de cualquier honor o distinción a personajes que hicieron carrera en el franquismo.

En su escrito la ARMH explica que "las instituciones democráticas deben ser ejemplares y tajantes en su rechazo a la dictadura franquista y a quienes sin valores democráticos ejercieron el poder como consecuencia del uso de la fuerza y la violencia, aprovechándose de que millones de personas no podían mostrar públicamente sus ideas políticas ni optar a la representación institucional. Quienes decidieron aceptar y aprovecharse de la falta de libertades de la dictadura optaron entonces por no hacerse merecedores de reconocimiento alguno en un periodo democrático. La Ley de Memoria Democrática 20/2022 habla en su artículo 40 de la revisión de honores y distinciones a quienes ocuparon puestos en la dictadura. Pero el rechazo a la falta de libertades, al nombramiento dictatorial de representantes públicos parte del principio de libertad y tolerancia que debe ser esencial en una democracia y no es necesaria ley alguna para entender y ejercer el rechazo a la dictadura y a quienes formaron parte de sus estructuras de poder".

Por otra parte, quienes aceptaron el asesinato de decenas de miles de personas, la vida y muerte en el exilio de medio millón de conciudadanos, la persecución y tortura de miles de disidentes políticos y morales o la condena de millones de mujeres a formas de infraciudadanía no merecen reconocimiento alguno puesto que sostenerles honores de cualquier tipo es justificar las violaciones de derechos humanos, considerarlas meritorias y confirmar desde las instituciones democráticas que el daño que padecieron sus incontables víctimas era necesario y beneficioso para la sociedad.

Por eso, la ARMH ha reclamado que las instituciones democrática lleven a cabo “un inventario de todos y cada uno de los cargos de la dictadura que conserven cualquier tipo de honor y reconocimiento: medallas, retratos y fotografías, bustos, calles, monumentos, ritos de homenaje, etc… y proceda a celebrar un pleno con carácter extraordinario en el que sean retirados pública y notoriamente y se explique a la sociedad las razones por las cuales esas personas deben ser públicamente repudiadas”.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, “que VOX llame concordia a mantener honores del franquismo atenta contra la dignidad de las familias de los miles de desaparecidos por la represión en Castilla y León”.

Silva ha asegurado que “miles de pistoleros falangistas, alcaldes, diputados a Cortes y todo tipo de cargos públicos de la dictadura decidieron carecer de honor cuando se beneficiaron de esa violencia, saquearon patrimonios familiares y en un país donde millones de personas tenían que callar sus ideas decidieron abrazar y ejercer un poder conquistado mediante la violencia y sobre miles de cadáveres. Merecen que se sepa quiénes fueron y el daño que hicieron”.