Los transportistas piden coherencia a DGT con sus restricciones, anunciadas sin tiempo

Viernes, 23 Enero 2026 11:59

La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (FETRACAL) ha pedido prudencia a los transportistas que estarán en ruta entre hoy y el domingo ante la previsión de nevadas, y también mesura y coherencia a la DGT con sus prohibiciones de circular por las carreteras de la Comunidad.

Según ha señalado en un comunicado, la DGT ha anunciado las restricciones de circular por las carreteras de esta Comunidad, sin tiempo para reaccionar, con cientos de conductores en ruta y sin opciones de regresar ni a zona de carga o descarga o a sus viviendas.

Para FETRACAL, la prudencia es lo más importante que se puede pedir a los transportistas ante situaciones de emergencia climática.

Pero, esta organización empresarial del sector en Castilla y León ha recordado que son profesionales, que, en muchos casos, llevan años ante un volante y que saben reaccionar ante situaciones climáticas adversas.

Por ello, FETRACAL ha lamentado que la Dirección General de Tráfico anuncie restricciones a circular por numerosas carreteras de Castilla y León sin tiempo para reaccionar a los cientos de transportistas que estarán circulando por sus carreteras.



Óscar Baños, presidente de FETRACAL, ha denunciado que la DGT “carece de sensibilidad hacia los profesionales del transporte”, quienes han demostrado “con creces conocer las carreteras, saber los riesgos ante situaciones climáticas adversas y asumir los embolsamientos cuando se hace necesario”.

“De esta manera, se bloquea Castilla y León por carretera, se impide a muchos transportistas que puedan regresar a sus casas y se ataca, así, la conciliación familiar que se plantea para la mayoría de las profesiones”, ha añadido Baños.

Y, como ejemplo, la organización empresarial ha señalado que desde primeras horas de esta mañana se están recibiendo llamadas de quejas de transportistas castellanos y leoneses que se encuentran paralizados en las carreteras de la Comunidad Autónoma sin que por el momento hayan caído copos de nieve, “con las vías totalmente limpias, mientras que los camiones ya no pueden circular”.