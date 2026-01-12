Las bases de Izquierda Unida apoyan ir en coalición con Sumar y Equo a elecciones autonómicas

Lunes, 12 Enero 2026 08:38

Las bases de Izquierda Unida en la Comunidad han aprobado, con un apoyo del 77,9 por ciento, ir en coalición con Sumar y Equo a las elecciones autonómicas en marzo.

Izquierda Unida mantiene la mano tendida a la entrada de otras organizaciones políticas de la izquierda transformadora para incorporarse a una candidatura conjunta, pero cierra el acuerdo con Sumar y Equo con el aval de la militancia

Las bases y militancia de Izquierda Unida Castilla y León han ratificado esta semana, con un 77,9 por ciento de los votos a favor, la proclamada coalición con Movimiento Sumar y Verdes Equo para las próximas elecciones autonómicas.

Las formaciones han anunciado la continuidad de su agenda para la construcción de un programa conjunto mientras mantienen la mano tendida al resto de organizaciones políticas de la izquierda transformadora para participar en la candidatura conjunta encabezada por IU.

Las votaciones han finalizado este sábado tras cuatro días de votación en un formato mixto, on-line y presencial. Los resultados confirman el apoyo a Juan Gascón (IU) como candidato por consenso a la presidencia de la Junta, que encabezará la candidatura de Valladolid.

Gascón ha valorado positivamente el resultado de la consulta realizada.

“Habla muy bien de la militancia de Izquierda Unida, que ha legitimado ampliamente el proceso de unidad iniciado y mantiene abierta la puerta a más actores políticos. Izquierda Unida de Castilla y León ha demostrado ser el pegamento político y social que necesita Castilla y León para las próximas elecciones autonómicas. Ahora vamos a volcarnos para organizar la resistencia institucional y en las calles a las políticas que la derecha y la extrema derecha quieren aplicar para sacrificar a las personas más desfavorecidas de nuestra Comunidad”, ha resaltado el candidato.

Izquierda Unida ha confirmado en un comunicado que la coalición “seguirá construyendo organización y un programa político para ser alternativa en Castilla y León contra las políticas del odio y la confrontación”. Las formaciones mantendrán reuniones y encuentros con diversas organizaciones, movimientos sociales, sindicatos y con la sociedad civil a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de “trasladar a su propuesta política amplias demandas y necesidades de la comunidad”.

Izquierda Unida ha apuntado que mantiene la mano tendida a otras organizaciones políticas de izquierdas en la comunidad para unirse a un frente común.

“Permanecemos abiertos a la incorporación de otras formaciones para construir una alternativa, con un programa en torno a trabajar por el futuro de la comunidad”, han afirmado.