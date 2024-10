La D.O. Ribera del Duero se une a asociación internacional Wine Origins Alliance

Lunes, 28 Octubre 2024 08:33

Con el objetivo de dar un paso más allá en la defensa de los intereses de las regiones vitivinícolas a nivel global, la D.O. Ribera del Duero ha decidido incorporarse a la Wine Origins Alliance.

Se trata de una asociación internacional compuesta por las regiones vitivinícolas más relevantes del mundo y dedicada a la protección y promoción de los nombres de los lugares de origen de los vinos y a la educación de los consumidores sobre la importancia de la ubicación de la vitivinicultura.

Desde su fundación en 2005, la Wine Origins Alliance ha sido un baluarte en la defensa de los intereses de la industria vitivinícola mundial, trabajando incansablemente con el propósito de eliminar las barreras comerciales del vino que permitan una competencia libre.

Así, con más de 33 denominaciones de origen y regiones vitivinícolas de once países de América del Norte, Europa, África, Asia y Australia, la alianza cuenta entre sus miembros con prestigiosas asociaciones como Champagne, Burdeos, Borgoña, Napa Valley y Chianti Classico, entre otras.

La adhesión de la D.O. Ribera del Duero a esta alianza no sólo reafirma su compromiso con la defensa de la autenticidad y la calidad que distinguen a los vinos con denominación de origen, sino que también le permite tener un papel más activo en el escenario mundial.

“En un mundo cada vez más globalizado, es crucial que defendamos el valor de las denominaciones de origen, ya que representan la identidad y el carácter de los vinos que producimos. Estamos convencidos de que la protección de los nombres y la procedencia de los vinos no solo beneficia a los productores, sino también a los consumidores, que buscan cada vez más vinos auténticos que reflejen el terroir y la tradición de sus lugares de origen. Es vital utilizar correctamente el nombre de una región para que la credibilidad del sector global del vino no se vea afectada Con esta alianza, reforzamos nuestra misión de salvaguardar ese valor único y de seguir apostando por la calidad que ha hecho de Ribera del Duero una denominación de prestigio internacional”, ha resaltado en un comunicado Enrique Pascual, presidente de la D.O. Ribera del Duero.

Además, Ribera del Duero también lleva mostrándose desde hace años como un participante activo en la protección de los intereses vitivinícolas a nivel regional y nacional, liderando la Asociación de Vinos con Origen de Castilla y León (AVOCYL) y formando parte de la junta directiva de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV).

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de velar por la autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contraetiqueta ha superado rigurosos controles de calidad.

Más de trescientas bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero y seleccionada como Mejor Región Vitícola del Mundo en 2012. Los vinos de la DO Ribera del Duero se caracterizan por su gran calidad, producción limitada y una fuerte apuesta por la innovación.

El afán de superación, la experiencia y una actitud creativa, junto con la dedicación, tradición y talento de sus viticultores y bodegueros, convierten a los vinos de Ribera del Duero en únicos.