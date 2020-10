El PSOE califica de “decepcionante” el informe sobre residencias

Jueves, 01 Octubre 2020 14:20

El PSOE de Castilla y León ha calificado hoy de “decepcionante” el informe sobre lo ocurrido en las residencias de mayores, presentado ayer por la Junta, y ha asegurado que no cumple con el objetivo de saber qué es lo que sucedió en estos centros donde han fallecido más de 5.000 personas.

Así lo ha señalado la coordinadora de Familia del Grupo Parlamentario Socialista, Nuria Rubio, quien ha realizado esta valoración a las puertas de la residencia mixta Los Valles de Benavente (Zamora) donde ha acudido con la secretaria de Organización del PSOECyL y procuradora por Zamora, Ana Sánchez, el también procurador por esta provincia, José Ignacio Martín Benito, y la portavoz de Familia, Isabel Gonzalo.

Una residencia que, según ha explicado Ana Sánchez, es el modelo de residencia pública por el que se debería apostar y que fue puesta en marcha antes de las transferencias de esta materia a la Junta.

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico no haya puesto en marcha ni una sola residencia de estas características en 30 años.

Respecto al informe conocido ayer, Rubio ha explicado que es “una tomadura de pelo” porque no recoge los datos que ha solicitado no solo el PSOE, sino el conjunto de la ciudadanía y no cumple con su principal objetivo: conocer qué sucedió en las residencias de ancianos en la pandemia.

Además de censurar que en las formas está plagado de “errores” lo que denota la falta de “compromiso, rigor y trabajo de la Consejería”, ha vuelto a criticar que no incluya los datos de las residencias privadas.

“No los entregan porque siguen protegiendo a los mismos, a los más poderosos y dan la espalda a los más vulnerables”, ha remarcado, para añadir que el PSOE “no lo va a consentir y lo denunciará tantas veces como sea necesario”.

En este sentido, Ana Sánchez ha avanzado que el Grupo Parlamentario Socialista interpelará en el próximo pleno de las Cortes a la consejera de Familia para que dé explicaciones de lo que está pasando en las residencias.

Del mismo modo, en cuanto a las inspecciones que recoge el informe, Rubio ha censurado que la Junta no quiere ofrecer los datos porque “no tenían control, no lo tenían antes y no lo tienen ahora” y ha criticado que, dentro de las inspecciones, la Junta incluya algunas realizadas por la UME o Médicos Sin Fronteras. “Es un auténtico despropósito”, añadió.

Rubio ha afeado también a la consejera que saque pecho de la paga extraordinaria que se dio al personal de las residencias y le ha exigido que les reconozca y mejore sus condiciones laborales.

También ha denunciado la frivolidad de “sacar pecho” de aquellos ancianos que no se contagiaron y se olvida de los 5.924 fallecidos en las residencias de Castilla y León en estos meses.

“Es indecente que solo saque pecho de los que no se han contagiado. En vez de sacar pecho lo que tiene que hacer es protegerlos”, ha remachado.