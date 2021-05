Cs urge al Gobierno a adjudicar tramo de A-11

Jueves, 20 Mayo 2021 06:54

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes regionales ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la que insta al Gobierno a que agilice los trámites para la adjudicación del tramo de la futura A-11 entre los municipios de Quintanilla de Arriba (Valladolid) y Castrillo de la Vega (Burgos).

En la PNL de la formación naranja, se hace hincapié a que se atienda a la próxima fecha de vencimiento ordinaria de la Declaración de Impacto Ambiental, recogida en el BOE de 17 de octubre de 2017 mediante la Resolución de 4 de octubre del mismo año, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

El procurador de Cs por Burgos, José Ignacio Delgado, ha arremetido contra el Gobierno por “el abandono de esta estructura fundamental” que si alguna vez se concluye conectará Portugal con Soria a través de las provincias de Zamora y Valladolid.

Delgado ha recordado que el Ministerio de Fomento de las distintas administraciones, tanto del PP como del PSOE, “nunca ha apostado de verdad” por esta vía de comunicación, que “ha parcheado, pero nunca completado” pese a las promesas electorales de los partidos políticos de un lado y de otro.

“Aquí hay para todos”, ha reconocido.

“Y no sólo es que no se complete la futura autovía, sino que no se cuida el mantenimiento y su vida útil, pese a que es el día a día de nuestros transportistas profesionales y de muchos usuarios particulares”, ha afirmado.

Delgado, además, ha ahondado en que no se puede garantizar un tráfico rodado eficaz “con baches continuos, tramos de 5, 6 y 9 kilómetros con una limitación que alcanza los 60 Km/hora o con esqueletos de camiones en los arcenes desde hace más de un año. ¿Se imagina esto en el Paseo de la Castellana?”, ha inquirido.

“Hoy es el ministro Ábalos, desde la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el que niega a muchos castellanos y leoneses el poder circular a través de una firme en condiciones. ¡Y encima parece que nos van a cobrar peajes, no sé si blandos o duros, por las autovías que no terminan!”, ha afeado, en relación a la propuesta del Gobierno de cobrar los peajes en este tipo de carreteras.

“Llevamos décadas reivindicando unas vías de comunicación que sirvan para vertebrar nuestra Comunidad y, para nuestra desgracia, la futura autovía del Duero es el ejemplo de cómo hacer las cosas mal. A ver si esta vez hay más sensibilidad por parte del Gobierno de España y se puede ejecutar lo antes posible”, ha concluido.