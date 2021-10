Barcones defiende las inversiones de PGE 2022

Jueves, 14 Octubre 2021 19:32

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, Virginia Barcones, ha defendido esta tarde las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para la Comunidad, al apuntar que la convierten en la segunda comunidad en inversión per cápita.



Barcones, en rueda de prensa ofrecida en la sede del PSOE de Soria, ha subrayado que a Castilla y León le corresponden en los PGE de 2022 416 euros por habitante, "muy por encima de la media española", en 274 euros y solo por detrás de Murcia.

Además ha recalcado que "muy por encima" de esta media se encuentran las provincias de Soria, con 1.643 euros por habitantes; Palencia, con 856, y Zamora, con 603.

Barcones ha resaltado que en cuatro años, con Pedro Sánchez en el Gobierno de España, la Comunidad habrá recibido un 26 por ciento más de recursos que en los últimos cuatro años de Mariano Rajoy.

"Castilla y León es la sexta Comunidad con más inversión territorializada, la segunda con más inversión per capita y los PGE contemplan el mayor gasto social de la historia con el objetivo de la recuperación donde no quede nadie atrás", ha resaltado.

Además ha puesto en valor el compromiso de los PGT con el reto demográfico, al que ha calificado como el principal problema de la Comunidad, al contemplarse 4.200 millones de euros para el plan de las 130 medidas y que, con aportaciones específicas de cada uno de los ministerios, se elevaría a más de 8.500 millones.

Barcones ha señalado que los PGE abren el marco normativo de la fiscalidad diferenciada en Soria, Cuenca y Teruel, que se irá "concretando a lo largo de todo el proceso".

"Había una posibilidad en Europa, se ganó, los PGE los recogen y a partir de ahí se llevará a cabo su desarrollo y es una buena noticia para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, pero como todos estos procesos que son complejos necesitan su desarrollo", ha apuntado.

Por otra parte, Barcones ha asegurado que el techo de gasto establecido por la Junta de Castilla y León para sus presupuestos regionales está muy lejos de lo que se necesita para abordar la recuperación en Castilla y León y "vuelve a dejar atrás a las personas y a los empresarios".

Barcones ha censurado que el techo de gasto esté "pensando en promesas electorales y no en que se aproveche la oportunidad de los Fondos Europeos".

"el techo de gasto de la Junta no es el que Castilla y Leon necesita para la recuperación. Es un trampantojo", ha aseverado.