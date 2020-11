Barcones acusa a Mañueco de propaganda y autobombo

Sábado, 14 Noviembre 2020 16:47

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, ha denunciado este sábado que “Mañueco se paga una campaña de propaganda y autobombo con el dinero de todos en mitad de la peor crisis sanitaria, económica y social” en la historia de España y de nuestra Comunidad Autónoma.

Acompañada por la portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, la dirigente socialista ha señalado que “la Junta no está a abrir las consultas rurales, ni a recuperar la asistencia sanitaria presencial, ni a contratar más profesionales sanitarios ni tampoco a convocar más becas sino a poner cartelitos en una horterada de campaña de propaganda y autobombo.”

Por eso, ha advertido sobre las consecuencias de una campaña de propaganda de la Junta que obliga a pagar los ayuntamientos con fondos municipales procedentes de la financiación local.

Se trata, ha añadido, de los criterios impuestos en el decreto aprobado “de manera unilateral” por la Junta que modifica las condiciones de inversión de la Administración local, decreto recurrido por el PSOE ante el Tribunal Constitucional (TC) y admitido a trámite.

“Lo que hace la Junta es algo vergonzoso y nunca visto”, ha apuntado Barcones , quien ha recordado –a preguntas de la prensa- que en campañas similares desarrolladas por el Estado (PLAN E) fue el propio Estado el que pagó la campaña.

Por su parte, Rubio ha afirmado que “no tenemos vacunas de la gripe, pero tenemos furgonetas rotuladas. No tenemos becas, pero hay carteles a todo color. No hay médicos, pero hay vallas rotuladas en rojo y blanco. No acaban con la brecha digital, pero pintamos camiones a color.”

“El señor Mañueco no paga los ertes pero se gasta el dinero de todos en manuales de estilo”, sostuvo. Y mientras el Gobierno de España inyecta dinero a la Comunidad (a través de la Junta) “el señor Mañueco jugando con los colorines y decidiendo si el cartel va en rojo y blanco o en blanco y negro.”, ha manifestado.