Tudanca suplica solución para médicos en Soria

Miércoles, 21 Octubre 2020 14:43

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha suplicado este miércoles, a las puertas de las Cortes regionales, una solución para la falta de médicos en Soria, que se agravará con el traslado de nueve facultativos a otras provincias, para tomar posesión de sus plazas.



Tudanca, que ha lamentado como se ha tratado a Soria con la negativa a que pudieran entrar alcaldes en las Cortes regionales, ha señalado que Soria ha sufrido durante muchos años una política que la sumen en la falta de cohesión y la despoblación, "porque la Junta no ha querido otra cosa que fomentar los enfrentamientos entre territorios para tratar de mantener el poder".

El líder socialista ha asegurado que es "inconcebible" que meses después de la primera ola del coronavirus Covid 19 la Junta haya tenido que suspender la vacunación de la gripe y pretenda dejar a muchos municipios de Soria sin médicos, "por falta de planificación".

"Tiene que encontrarse una solución. No se puede dejar a la sociedad soriana sin Atención Primaria. Bastante han sufrido ya los sorianos en esta pandemia", ha reclamado.

Tudanca ha suplicado al presidente de la Junta una solución "lo antes posible" y le ha pedido que dé la cara.

El secretario general socialista ha señalado que el PP se piensa que las instituciones y la Comunidad son suyas, "por decidir quienes pueden y no entrar en las Cortes regionales".



Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha lamentado "el portazo" de las Cortes regionales -justificado por las medidas preventivas de la Covid 19- a varios alcaldes socialistas que se han desplazado desde Soria para reclamar una solución a la reducción de médicos en sus localidades, debido al traslado a otras provincias.

"Es un secuestro claro por parte de un partido político de la sede del Parlamento regional", ha acusado.

Martínez ha reclamado solución a la precaria situación de la sanidad en la provincia y ha pedido a la Junta que no se escude en más excusas, para responder a la demanda de igualdad en esta materia.

"Soria y Segovia son dos de las provincias que peor respuesta sanitaria y más débil tienen. Y es la demanda que tenemos que poner sobre la mesa y no valen excusas. Es un problema de mala planificación sanitaria; es un problema que causa muertes y que tenemos que atender", ha resaltado.

Martínez ha asegurado que Fernández Mañueco no se merece ser presidente de la Junta si trata así a una provincia como Soria.