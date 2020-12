Soria ¡Ya! recoge reclamaciones por transporte en autobús

Jueves, 17 Diciembre 2020 08:10

La plataforma ciudadana Soria ¡YA! ha iniciado una campaña de recogida de reclamaciones ante los continuos reajustes que están sufriendo los servicios de las diferentes líneas de autobús a lo largo de los últimos meses, con la crisis sanitaria de trasfondo.

Si quieres enviar tu reclamación, rellena el formulario que encontrarás en este enlace.

A pesar de ser conscientes de la complicada situación, el colectivo ciudadano quiere denunciar los recortes abusivos que están soportando la mayoría de las rutas nacionales que unen la provincia con el resto de España.

Según la plataforma, esta situación está creando una sensación de aislamiento aún mayor entre los sorianos, y afecta de forma directa a sus usuarios, que ven menoscabada su movilidad.

Soria ¡Ya! ha considerado enun comunicado que estos reajustes en la oferta, que en algunos casos suponen una reducción del 80 por ciento del servicio semanal, perjudican de forma directa a los sorianos, que ven en la obligación de usar estos servicios por carretera para desplazarse ante la falta de alternativas.

Bajada de calidad con vehículos inadecuados o una reducción de horarios que hace que la oferta sea insuficiente, son algunas de las quejas que la plataforma ha ido recibiendo por parte de los usuarios.

Es por esto, que ha lanzado esta campaña con la que busca recoger las reclamaciones de los clientes afectados por esta situación.

Para ello, ha creado un formulario online al que se puede acceder a través de este enlace.

Con este formulario se pueden denunciar las carencias de los servicios de autobús por parte de los clientes.

Del mismo modo, pone a disposición de los sorianos el mismo formulario de reclamación en formato impreso, que se podrá recoger y entregar en la mesa informativa de la plataforma este jueves y el próximo sábado.

Todas las reclamaciones recogidas hasta el 10 de enero de 2021 se presentarán en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que tome las medidas oportunas y frene estos ajustes, a todas luces, desproporcionados desde el punto de vista de Soria ¡YA!.

El movimiento soriano ha resaltado la paradoja de que un estudiante soriano en Madrid, Zaragoza o Valladolid que pretenda volver a su domicilio familiar en estas fechas, no tenga autobús porque no haya plazas libres o no exista un servicio que antes sí estaba disponible, y que sus padres no puedan ir a buscarlo porque Castilla y León mantiene cierre perimetral hasta el 23 de diciembre, fecha en la que se levantará temporalmente.

Soria ¡Ya! trasladó hace unos días por escrito al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, su enorme preocupación por la continua pérdida de servicios de transporte por carretera por el recorte que están realizando las compañías concesionarias como consecuencia de la crisis sanitaria.

Esta pérdida desproporcionada de comunicaciones afecta directamente a la conexión de Soria con el resto de España, y más teniendo en cuenta que, salvo el servicio ferroviario Soria-Madrid, es la única forma de viajar que tienen los sorianos que no disponen de vehículo propio.

Es por esto que la plataforma ha instado a los representantes electos de los sorianos en Congreso, Senado y Cortes que trasladen al Ministerio de Transporte la necesidad de medidas urgentes que palíen esta pérdida en la calidad del servicio de transporte por carretera, y que esta situación no sea aprovechada por las concesionarias para mantener estos recortes abusivos cuando regrese la normalidad previa a la Covid-19.

Soria ¡Ya! ha hecho extensivo este llamamiento a las administraciones locales y autonómicas: ayuntamientos afectados, Diputación de Soria y Junta de Castilla, instituciones que deberían, a su parecer, denunciar esta situación aunque no entre en sus competencias, ya que perjudica directamente a sus ciudadanos.

