Rubén Tejedor abandona el sacerdocio

Miércoles, 16 Septiembre 2020 07:35

El religioso y encargado de Patrimonio de la Diócesis de Osma Soria, Rubén Tejedor, ha reclamado al obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, que le dispense de ejercer el ministerio sacerdotal.

En una carta, Tejedor ha resaltado que los últimos meses han sido muy duros, "aunque Dios me ha bendecido con personas que me han ayudado".

Tejedor, que ya servido durante 14 años como sacerdote, ya no ejercerá en la diócesis las tareas que tenía encomendadas, como la UAP de El Burgo, la catedral, las delegaciones de MCS y patrimonio, el seminario y la relación con los medios de comunicación.

"No quiero irme por la puerta de atrás y no se trata, ni mucho menos, de un portazo. Dios tiene preparados caminos para cada uno, que no conocemos", ha apuntado.

Tejedor ha resaltado en su misiva que ha sido muy feliz en el ejercicio del ministerio estos años".

Por último ha pedido a las comunidades religiosas de la diócesis que recen por él y ha agradecido, especialmente, el trato recibido por las clarisas, los carmelitas y las hijas de la Caridad de Soria.