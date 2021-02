El cribado masivo termina con 46 positivos

Lunes, 01 Febrero 2021 20:55

La Junta de Castilla y León, a través de Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, ha concluido en la tarde de hoy tres intensas jornadas de cribado poblacional en la capital con test de antígenos de última generación para diagnóstico del SARS-CoV-2. El resultado definitivo ha sido una participación total de 11.478 personas, con 46 pruebas positivas (0,4 %).

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, se han acercado a la finalización del cribado para agradecer todo el trabajo realizado al personal de Sacyl y los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja.

Con un circuito rápido y ágil en la toma de muestras, que ha evitado aglomeraciones en el interior del pabellón, el sábado día 30 se efectuaron 4.178 pruebas, con 15 positivas (0,36 %); ayer domingo 4.999, con 22 positivas (0,44 %); y en la tarde de hoy, en jornada únicamente vespertina, ha concluido el cribado con 2.301 pruebas, con 9 positivas.

Para hacer posible este cribado, el más amplio realizado hasta ahora en la provincia de Soria, la Gerencia de Asistencia Sanitaria habilitó 10 líneas de test, que amplió a 12 en la jornada del domingo. Sacyl ha puesto a disposición de este operativo unos 100 trabajadores, entre personal sanitario y administrativo. La estrategia se ha desarrollado desde la unidad COVID Atención Primaria, junto a la Gerencia de Asistencia Sanitaria y la Consejería de Sanidad, siendo su máximo responsable el coordinador médico de Equipos de Atención Primaria, el doctor Javier Iglesias.

Además, se ha contado la colaboración del Ayuntamiento de Soria, que ha cedido las instalaciones del Pabellón Polideportivo de Los Pajaritos, de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León y de las asociaciones de voluntarios de Protección Civil de Golmayo, Alconaba y Aranda de Duero, con más de 30 voluntarios, así como de Cruz Roja (unos ocho voluntarios diarios). También ha sido importante para la buena marcha del operativo la labor realizada por la Policía Local de Soria organizando los accesos al polideportivo.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria considera que el porcentaje de participación ha sido muy importante para cumplir con el objetivo del cribado, que no es otro que intentar romper lo antes posible con la cadena de contagios, tratando de identificar a este tipo de pacientes asintomáticos, que pasan desapercibidos, por lo que pueden estar contagiando durante unos días. Esta identificación permite, además de aislar inmediatamente a los casos positivos, que los Servicios Epidemiológicos de Salud Pública y los equipos encargados del seguimiento epidemiológico (equipo de rastreadores) y de Atención Primaria desarrollen su trabajo de rastreo de contactos estrechos para control y realización de pruebas que atajen contagios.

No obstante, debe quedar claro entre la población que la prueba no deja de ser sino el resultado en un momento determinado y que, por tanto, deben seguir extremándose todas las medidas de carácter general actualmente en vigor frente a la COVID-19 y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos, tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad interpersonal, etc., así como aquellas otras de carácter sectorial.

Agradecimiento a la población y a los responsables del cribado

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria agradece el compromiso de los vecinos de Soria, que en una mayoría muy destacada ha participado en este cribado y ha valorado de manera positiva su realización y el desarrollo del operativo puesto en marcha.

Esta misma valoración positiva se ha manifestado esta mañana por las distintas instituciones en el seno del CECOPI, convocado por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, para informar sobre la evolución de la pandemia en la provincia y la situación hospitalaria.

Yolanda de Gregorio ha agradecido la colaboración al Ayuntamiento de Soria por la cesión de las instalaciones de Los Pajaritos y el trabajo de su personal, así como de la propia Policía Local, la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la de todos los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja.

La delegada territorial ha hecho hincapié en el esfuerzo desarrollado por los responsables de la dirección del cribado, por Enfermería y resto de trabajadores sanitarios y administrativos de Sacyl. Además, ha extendido este agradecimiento a todos cuantos participan en tres pilares básicos de la lucha contra la COVID-19, además de la propia asistencia sanitaria: los cribados, los rastreos y las vacunaciones.

Respecto a estas últimas, ha informado al CECOPI que, a fecha de ayer, ya se habían administrado 6.927 dosis, de las que 2.561 son primeras dosis, habiendo recibido ya el ciclo completo (dos dosis) 2.183 personas.